John Textor - Michele Kang - Olympique Lyonnais

L'OL a payé 120ME pour des joueurs fantômes !

OL03 déc. , 8:00
parClaude Dautel
Michele Kang s'attendait probablement à tout en retirant l'OL des mains de John Textor. Mais la nouvelle boss de Lyon ne se doutait pas que l'homme d'affaires américain avait utilisé des transferts fantômes pour obtenir des prêts.
Les supporters lyonnais pensaient que le gros de la crise était passé au-dessus de l'Olympique Lyonnais, alors que le club se présentera le 11 décembre devant la DCNG. Mais, à en croire les révélations d'Hugo Guillemet dans L'Equipe, ce n'est pas du tout le cas. Car dans la vaste partie de Monopoly à laquelle John Textor a jouée pendant son passage aux commandes de l'OL, certains dossiers commencent à ressortir. Ainsi, quatre joueurs de Botafogo auraient officiellement signé à l'Olympique Lyonnais, mais n'auraient jamais joué avec le club rhodanien, à savoir Igor Jesus, Luiz Henrique, Jair Cunha et Jefferson Savarino. De plus, le contrat de Thiago Almada, qui a joué six mois avec l'OL, n'aurait jamais été enregistré par la LFP. Ce qui, soit dit en passant, relance le débat sur les réserves déposées à l'époque par plusieurs clubs de Ligue 1.

L'OL rattrapé par la gestion de John Textor

Alors pourquoi John Textor a « vendu » ces joueurs de Botafogo à l'Olympique Lyonnais pour un montant total de 120 millions d'euros ? C'est relativement simple. Le businessman a ainsi obtenu une créance qu'il a fait racheter par un organisme spécialisé. Cet a avancé 100 millions d'euros à Textor, tout en se chargeant de récupérer cette somme, plus les intérêts, à l'OL.
Cette société d'affacturage, MCCP Investment Partners, veut désormais récupérer l'argent qu'elle a versé à John Textor pour le compte de Lyon. Ce qui semble logique. Et Hugo Guillemet explique que depuis quelques semaines, le club rhodanien reçoit des mails de plus en plus incisif de cette entreprise, laquelle est évidemment déterminée à récupérer la totalité de la somme prêtée pour ces transferts sportivement totalement fictifs. Ce dont elle n'avait pas connaissance.

Du côté du clan Textor, on affirme qu'une partie de ces 100 millions d'euros a essentiellement été utilisée par l'Olympique Lyonnais, du moins plus que par Botafogo. Mais tout cela est nébuleux. Et selon un avocat spécialisé, consulté par le quotidien sportif, il serait préférable que les différentes parties trouvent un accord à l'amiable plutôt que de se lancer dans un clash long et coûteux. Cela n'empêchera pas l'OL de devoir mettre la main à la poche, MCCP Investment Partners étant de plus en plus menaçant pour récupérer ce qu'on lui doit. 
A huit jours du passage de l'Olympique Lyonnais devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, le club de Michele Kang va encore devoir s'en sortir, au moment où sportivement les choses vont mieux. Le court passage de John Textor à l'OL a décidément un prix énorme et dont on découvre encore les dérives.
