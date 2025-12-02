Morton revendu le double, l'OL va craquer

En difficulté avec Liverpool, Tyler Morton a finalement filé à l'Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival. Un pari gagnant puisque ses performances depuis son arrivée en France lui ouvrent déjà les portes d'un retour au pays.

L'Olympique Lyonnais ne pensait probablement pas réaliser un coup aussi intéressant en s'offrant les services de Tyler Morton. Considéré comme un grand espoir déchu de Liverpool, le milieu de terrain britannique n'avait plus aucun avenir avec son club formateur. De quoi le pousser à chercher un nouvel employeur, alors que les Gones rêvaient de s'adjuger ses services. Le 5 août dernier, il débarquait ainsi entre Rhône et Saône dans le cadre d'un transfert d'un montant de 10 millions d'euros plus 5 bonus et 20 % sur une éventuelle plus-value. Quatre mois plus tard, les dirigeants de l' OL peuvent déjà se frotter les mains, alors que Morton s'est adapté en un éclair aux exigences du football français.

Tyler Morton, un retour express en PL ?

Auteur d'un but et d'une passe décisive depuis le début de la saison, Tyler Morton est surtout important dans l'équilibre lyonnais et la lutte pour le milieu de terrain. Ses performances ne sont d'ailleurs pas passées inaperçues outre-Manche. Comme l'indique TEAMtalk, trois clubs de Premier League, Crystal Palace, Nottingham Forest et Brighton, suivent de très près l'évolution de sa situation. Trois clubs qui pourraient perdre leur milieu de terrain phare, que sont respectivement Adam Wharton, Elliot Anderson et Carlos Baleba, en fin de saison. Autrement, Tottenham, Newcastle, Everton, et même Liverpool, suivent aussi ses progrès mais n'ont pas encore projeté d'aller plus loin.

Face à cet intérêt croissant, l'Olympique Lyonnais compte rester ferme autant que possible. Mais la situation financière du club rhodanien reste critique et il serait bien difficile de renoncer à une offre lui permettant de doubler sa mise initiale, ajoute le média britannique. Ce, même s'il ne sera au club que depuis un an une fois le prochain mercato estival entamé.