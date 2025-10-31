L'OL a payé 7,5ME pour le buteur idéal

Auteur de quatre buts lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1, Pavel Sulc rend de fiers services à l’OL à un poste de numéro neuf qui n’est pas le sien. Paulo Fonseca est très satisfait de sa recrue tchèque.

Deuxième recrue la plus chère du mercato estival à l’Olympique Lyonnais, Pavel Sulc justifie pour l’instant l’investissement du club rhodanien, qui a payé 7,5 millions d’euros pour le recruter. Milieu offensif, l’international tchèque n’a pas démarré la saison comme titulaire. Mais depuis le retour de la trêve internationale d’octobre, Pavel Sulc a changé de dimension dans la capitale des Gaules . Titulaire contre Nice, Strasbourg et le Paris FC, l’ancien joueur du Vitoria Plzen a marqué quatre buts.

Auteur d’un doublé remarqué dans la capitale ce mercredi soir, dont un but d’un lob magnifique, Pavel Sulc fait le bonheur de Paulo Fonseca, qui a peut-être enfin trouvé sa solution idéale au poste de numéro neuf. « Pavel crée toujours des occasions, même si ce n'est pas son poste. Offensivement, il a la capacité de bien lire le match et le jeu. On a fait de bons matches avec lui en position de faux numéro 9. On manque de possibilité mais ce sont aussi des opportunités pour ceux qui sont là, et ils les saisissent » a expliqué en conférence de presse le coach de l'OL avant de conclure.

Pavel Sulc, la belle surprise à l'OL

« Et puis nous sommes forts collectivement, disciplinés tactiquement, on est meilleurs sur ces plans-là » s’est félicité Paulo Fonseca, très satisfait de la montée en puissance progressive de Pavel Sulc et de sa faculté à parfaitement s’adapter à ce nouveau poste d’avant-centre. Une polyvalence importante d’autant que Martin Satriano ne donne pas pleinement satisfaction tandis que Malick Fofana s’est lui blessé. Il y a fort à parier que dimanche soir sur la pelouse de Brest, Paulo Fonseca répète l’expérience en alignant son meneur de jeu tchèque de 24 ans à la pointe de l’attaque lyonnaise, épaulé comme à Paris de Corentin Tolisso, Afonso Moreira et Adam Karabec.