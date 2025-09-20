OL : Sulc se fiche de ses coéquipiers, Lyon adore ça

Entré en jeu pour la dernière demi-heure contre Angers (1-0) vendredi, Pavel Sulc a donné satisfaction à Jorge Maciel. L’entraîneur adjoint de l’Olympique Lyonnais apprécie le profil particulier du milieu tchèque.

Titularisé une seule fois cette saison, c’était face à Metz (3-0) lors de la 2e journée de Ligue 1, Pavel Sulc n’a pas encore les faveurs de Paulo Fonseca. Il n’empêche que l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais et son staff technique apprécient le travail du Tchèque. Lancé pour la dernière demi-heure contre Angers vendredi, le milieu offensif a donné satisfaction au coach adjoint Jorge Maciel qui aime s’appuyer sur son style vertical.

Il pense plus au but qu'à la relation avec les autres - Jorge Maciel

« On sait que Pavel a un profil très différent des autres et c'est peut-être notre plus grande richesse cette année, c'est qu'on n'a pas des profils qui se ressemblent trop, a commenté le technicien. On sait qu'à un moment donné dans le match, on a besoin de quelque chose de différent. Pavel a ça. Il était très bien placé, il a touché pas mal de ballons dans les intervalles, dans le dos des milieux. Et à partir de là on a accéléré. C'est sans doute notre milieu offensif qui pense le plus comme un attaquant, et pas comme un relayeur. Il pense plus au but qu'à la relation avec les autres. C'est ça qu'il apporte, il est très vertical. Il essaie toujours d'aller vers l'avant, de tirer ou de donner la dernière passe. »

« Quand son coéquipier a le ballon, il va chercher la profondeur et ça libère l'espace, soit pour lui, soit pour un milieu. C'est un profil hybride, on va dire. C'est un milieu qui joue des fois avec le ballon comme un attaquant. A ce moment-là il est très intéressant. Dans la surface, il essaye de créer des situations. Et c'est surtout un joueur qui a un état d'esprit très important pour le groupe. Quand il est sur le terrain, à l'entraînement, dans le vestiaire ou en match, il a l'énergie dont on a besoin. On voit qu'il s'amuse et ça contamine les autres dans le bon sens. Ça, il faut le garder, il faut aussi le renforcer parce qu'il était important comme tous les milieux », a ajouté Jorge Maciel.