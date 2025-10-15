L'OL a frôlé l'affaire du siècle

Si souvent loué pour son efficacité, la défense de l'Olympique Lyonnais est tout de même fragile derrière ses deux titulaires. L'OL a tenté jusqu'au bout de faire signer César Azpilicueta.

Pas de place pour la concurrence en défense centrale à l’Olympique Lyonnais. Moussa Niakhaté et Clinton Mata donnent entière satisfaction et enchaînent les matchs. La défense de l’OL tient le coup à chaque match et Paulo Fonseca n’a aucune intention de changer ce qui fonctionne parfaitement. Pourtant, ce secteur de jeu fait passer quelques frissons dans le dos des supporters lyonnais, qui savent très bien qu’une blessure ou une absence pourrait dévoiler un problème de taille. Seul Ruben Kluivert est en réserve à ce poste, ce qui semble un peu juste

Un problème anticipé cet été, car l’OL espérait réaliser un joli coup en recrutant un ancien de l’OM, libre de tout contrat. Une arrivée pour pas cher était donc ciblée avec des discussions avec César Azpilicueta. A 36 ans, l’ancien latéral reconverti en central a fait le bonheur de Chelsea pendant une décennie, mais avait disparu de la circulation du côté de l’Atlético de Madrid. Résultat, selon Canal Sur Radio, quatre clubs se sont battus pour le récupérer, avec Villarreal, le Celta Vigo et l’Olympique Lyonnais.

C’est finalement le FC Séville qui a enlevé la mise et le club andalou s’en félicite tous les jours. Si moribond la saison passée, Séville retrouve les premiers rangs et la 6e place, avec notamment une victoire d’ampleur face au Barça (4-1) récemment. Azpilicueta ne regrette ainsi pas son choix alors que Séville était loin d’avoir pris les devants dans les discussions. Les autres clubs concernés avaient en effet un temps d’avance, mais la candidature de Séville a tout bouleversé. Et a empêché l’OL de récupérer un joueur d’expérience qui aurait pu rendre encore bien des services à la vue de son niveau en ce début de saison.