ICONSPORT_273027_0110

L'OL a frôlé l'affaire du siècle

OL15 oct. , 8:20
parGuillaume Conte
2
Si souvent loué pour son efficacité, la défense de l'Olympique Lyonnais est tout de même fragile derrière ses deux titulaires. L'OL a tenté jusqu'au bout de faire signer César Azpilicueta.
Pas de place pour la concurrence en défense centrale à l’Olympique Lyonnais. Moussa Niakhaté et Clinton Mata donnent entière satisfaction et enchaînent les matchs. La défense de l’OL tient le coup à chaque match et Paulo Fonseca n’a aucune intention de changer ce qui fonctionne parfaitement. Pourtant, ce secteur de jeu fait passer quelques frissons dans le dos des supporters lyonnais, qui savent très bien qu’une blessure ou une absence pourrait dévoiler un problème de taille. Seul Ruben Kluivert est en réserve à ce poste, ce qui semble un peu juste.
Un problème anticipé cet été, car l’OL espérait réaliser un joli coup en recrutant un ancien de l’OM, libre de tout contrat. Une arrivée pour pas cher était donc ciblée avec des discussions avec César Azpilicueta. A 36 ans, l’ancien latéral reconverti en central a fait le bonheur de Chelsea pendant une décennie, mais avait disparu de la circulation du côté de l’Atlético de Madrid. Résultat, selon Canal Sur Radio, quatre clubs se sont battus pour le récupérer, avec Villarreal, le Celta Vigo et l’Olympique Lyonnais.
C’est finalement le FC Séville qui a enlevé la mise et le club andalou s’en félicite tous les jours. Si moribond la saison passée, Séville retrouve les premiers rangs et la 6e place, avec notamment une victoire d’ampleur face au Barça (4-1) récemment. Azpilicueta ne regrette ainsi pas son choix alors que Séville était loin d’avoir pris les devants dans les discussions. Les autres clubs concernés avaient en effet un temps d’avance, mais la candidature de Séville a tout bouleversé. Et a empêché l’OL de récupérer un joueur d’expérience qui aurait pu rendre encore bien des services à la vue de son niveau en ce début de saison.
C. Azpilicueta Tanco

C. Azpilicueta Tanco

SpainEspagne Âge 36 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272994_0187
Rennes

Rennes : Habib Beye a deux matchs pour se sauver

ICONSPORT_221753_0268
OL

Star de Canal+, Paul Tchoukriel avait signé à l'OL

ICONSPORT_273712_0024
OM

OM : Terrible nouvelle pour Amine Gouiri ?

ICONSPORT_272823_0045
ASSE

L'ASSE perd 3 millions d'euros d'un seul coup

ICONSPORT_272756_0237
OM

OM : Le départ de Greenwood s'accèlère

Fil Info

10:00
Rennes : Habib Beye a deux matchs pour se sauver
9:40
Star de Canal+, Paul Tchoukriel avait signé à l'OL
9:20
OM : Terrible nouvelle pour Amine Gouiri ?
9:00
L'ASSE perd 3 millions d'euros d'un seul coup
8:40
OM : Le départ de Greenwood s'accèlère
8:00
Le PSG refuse de payer Dembélé 30ME par an
7:30
OM : Kondogbia se met au rap et clashe un club de L1
23:07
CdM 2026 : La Cote d'Ivoire et le Sénégal qualifiés sans souci
23:00
EdF : L'Islande se paye la tête de Didier Deschamps

Derniers commentaires

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

C'est mieux que ca soit une épaule que un genou

OM : Gouiri durement touché avec l'Algérie

demande a bellingham si c'est rien lol

L'OL a frôlé l'affaire du siècle

L'affaire du siècle pour un central de 36 ans... Z'êtes trop fort à foot01.

L'OL a frôlé l'affaire du siècle

C'est passé a ca 🤏 !!!

Monaco : Pogba reporte encore son grand retour

Finito le coco... Comme Mendy, c'est triste pour eux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading