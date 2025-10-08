ICONSPORT_272612_0192
« Kluivert c’est très inquiétant » : L’OL a peur

L'Olympique Lyonnais a fait un mercato très prudent, la DNCG imposant au club de Michele Kang de ne pas faire des folies financièrement. Arrivé à l'OL cet été pour 3,7ME, Ruben Kluivert inquiète déjà Hugo Guillemet.
Avec un budget très étriqué, et une masse salariale sous contrôle, Matthieu Louis-Jean ne pouvait pas se permettre des dingueries lors du dernier marché des transferts. L'OL a donc avancé prudemment ses pions et certains paris faits cet été sont clairement des réussites, à l'image de Dominik Greif, le gardien de but slovaque, que Lyon est allé chercher à Majorque. Mais parmi les joueurs qui donnent déjà des sueurs froides à l'Olympique Lyonnais, il y a Ruben Kluivert, le défenseur que le club rhodanien est allé chercher au Portugal pour 3,7 millions d'euros. Alors que la saison a déjà débuté, et plutôt de belle manière pour l'OL à l'exception du faux pas contre Toulouse, le joueur néerlandais n'a pas convaincu grand monde. Et notamment Hugo Guillemet, grand spécialiste de l'Olympique Lyonnais pour L'Equipe.

Kluivert n'est pas au niveau de l'OL

Invité du Space organisé par le compte X (anciennement Twitter) Goneback, le journaliste le plus affûté concernant l'Olympique Lyonnais a reconnu que Ruben Kluivert l'inquiétait terriblement. « Ma plus grosse interrogation du mercato, c’est Kluivert. Il a quand même coûté 3,5 millions d’euros et ce que j’ai vu de lui pour l’instant, c’est très très inquiétant. Alors oui, il a des qualités athlétiques et de la vitesse, il saute haut, mais vraiment avec le ballon dans les pieds, c'est cataclysmique. J’attends de voir s’il va se mettre au niveau d’une équipe de Ligue 1. Après, il est tellement content d’être à l’OL et en Ligue 1 que peut-être qu’il a vécu ses premiers matchs trop comme une récompense et il n’était pas concentré sur les choses simples qu’il avait à faire. A Rennes, il est responsable sur deux buts, mais quand il a été titulaire en Europa League, ses prestations ont été inquiétantes », a confié Hugo Guillemet.
R. Kluivert

R. Kluivert

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Défenseur

Europa League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
5
