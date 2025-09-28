OL : Tyler Morton est un génie, les Lyonnais sont amoureux

Nouveau gros match de Tyler Morton et nouvelle victoire de l'OL ce dimanche à Lille. L'Anglais est en train de crever l'écran en France.

Dans le chaud match de ce dimanche après-midi entre Lille et Lyon, c’est l’OL qui a réalisé la bonne opération en s’imposant sur le terrain des Dogues. Le héros de la rencontre aura été Tyler Morton. Non seulement, l’Anglais a ouvert le score d’une tête bien placée, mais l’ancien joueur de Liverpool a surtout été le métronome d’une formation rhodanienne qui commence à sérieusement tourner autour de lui. S’il avait perdu son sang froid à Rennes avec un tacle vraiment pas régulier qui lui avait valu un rouge et une suspension, l’international espoirs des Three Lions a depuis encore épuré son jeu, se montant précieux pour aider à conserver le score.

Une palette complète qui a provoqué l’émerveillement des supporters de l’OL qui ont suivi le match à Lille. Si Lyon a décidé de mettre le paquet financièrement pour le faire venir malgré une petite enveloppe pour le mercato, personne ne regrette ce choix. « 10 millions pour Morton ‘rires’ », a lancé le suiveur lyonnais Serious Charly. « On rajoute un zéro en juin prochain », « Ca va partir pour 100 millions à City », « j’adore comment il fait jouer les autres, c’est propre », « on va avoir du monde sur le dos l’été prochain » ont rajouté les fans de l’OL.

Pour les suiveurs de Liverpool, c’était même un gros regret de ne pas avoir conservé le joueur. « Il s’éclate comme jamais en France », « c’est la superstar de la Ligue », « Comment on a pu le laisser partir », « Morton j’aime bien, pourquoi on l’a vendu » ont déploré les fans des Reds, qui n’étaient toutefois pas nombreux à pleurer quand la décision a été prise dans le courant de l’été, avec un joueur au temps de jeu extrêmement limité avec le club de la Mersey.