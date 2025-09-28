ICONSPORT_272201_0043

OL : Tyler Morton est un génie, les Lyonnais sont amoureux

OL28 sept. , 19:13
parGuillaume Conte
7
Nouveau gros match de Tyler Morton et nouvelle victoire de l'OL ce dimanche à Lille. L'Anglais est en train de crever l'écran en France. 
Dans le chaud match de ce dimanche après-midi entre Lille et Lyon, c’est l’OL qui a réalisé la bonne opération en s’imposant sur le terrain des Dogues. Le héros de la rencontre aura été Tyler Morton. Non seulement, l’Anglais a ouvert le score d’une tête bien placée, mais l’ancien joueur de Liverpool a surtout été le métronome d’une formation rhodanienne qui commence à sérieusement tourner autour de lui. S’il avait perdu son sang froid à Rennes avec un tacle vraiment pas régulier qui lui avait valu un rouge et une suspension, l’international espoirs des Three Lions a depuis encore épuré son jeu, se montant précieux pour aider à conserver le score. 
Une palette complète qui a provoqué l’émerveillement des supporters de l’OL qui ont suivi le match à Lille. Si Lyon a décidé de mettre le paquet financièrement pour le faire venir malgré une petite enveloppe pour le mercato, personne ne regrette ce choix. « 10 millions pour Morton ‘rires’ », a lancé le suiveur lyonnais Serious Charly. « On rajoute un zéro en juin prochain », « Ca va partir pour 100 millions à City », « j’adore comment il fait jouer les autres, c’est propre », « on va avoir du monde sur le dos l’été prochain » ont rajouté les fans de l’OL. 
Pour les suiveurs de Liverpool, c’était même un gros regret de ne pas avoir conservé le joueur. « Il s’éclate comme jamais en France », « c’est la superstar de la Ligue », « Comment on a pu le laisser partir », « Morton j’aime bien, pourquoi on l’a vendu » ont déploré les fans des Reds, qui n’étaient toutefois pas nombreux à pleurer quand la décision a été prise dans le courant de l’été, avec un joueur au temps de jeu extrêmement limité avec le club de la Mersey. 
7
Articles Recommandés
ICONSPORT_271222_0110
Premier League

« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs

Milan
Serie A

Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

Lens Rennes Blas Thauvin
Ligue 1

L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11

Fil Info

23:00
« C’est vrai », il confirme toutes les rumeurs
22:44
Serie A : Le Milan AC tape Naples et passe leader
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:40
L1 : Lens frustre Rennes à 10 contre 11
22:30
Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien
22:00
Atlético-Real : Griezmann savoure sa revanche sur Mbappé
21:40
UEFA : Israël exclu, c’est une question de jours
21:20
Le PSG envoie Dembélé au Qatar
21:00
OM : Il coûte des millions, Riolo en a marre d'attendre

Derniers commentaires

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣🤣

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Rires d'accord, tu es trop ivre. Je clos l'échange pour ce soir, repose toi.

Une tonne de blessés au PSG, RMC rigole

Un compte fake oui oui 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading