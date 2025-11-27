L’OL a enfin trouvé son tireur de pénalty

L'OL a déroulé ce jeudi soir contre le Maccabi Tel-Aviv, et s'est même rassuré dans un exercice maudit jusqu'à présent.

Après trois échecs cette saison, l’Olympique Lyonnais a enfin trouvé son tireur de pénalty. Dans un match où le club rhodanien a déroulé, Moussa Niakhaté a pris ses responsabilités pour inscrire un pénalty suite à une faute israélienne dans la surface. Le défenseur en profite pour inscrire son premier but sous le maillot lyonnais, et son premier but en Coupe d’Europe. Mais surtout, comme le souligne OL Data, Niakhaté n’a jamais manqué un penalty de sa carrière, avec quatre réussites sur quatre tentatives. Cela sans compter les séances de tirs au but.

De quoi en faire le futur tireur attiré, alors que Corentin Tolisso, Pavel Sulc et Maitland-Niles ont manqué leur tentative cette saison. Du côté des supporters lyonnais, on aurait peut-être apprécié de voir Martin Satriano tenter sa chance, histoire que l’Uruguayen prenne un peu confiance dans un match où il s’est beaucoup donné, sans trouver le chemin des filets.