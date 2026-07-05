OL : Matthieu Louis-Jean claque 10 ME et écoeure les Anglais

Deux ans après son arrivée à Liverpool, le directeur sportif Richard Hughes est sur le point de rejoindre Al-Hilal. Son bilan n’est pas excellent sur les bords de la Mersey et le départ de Tyler Morton à l'OL lui est par exemple reproché.

Il y a tout juste un an, l’Olympique Lyonnais se trouvait dans une situation financière proche du désastre. Le club rhodanien était même envoyé en Ligue 2 par la DNCG après l’audition catastrophique de son patron de l’époque John Textor. Les arrivées de Michele Kang et de Michael Gerlinger ont finalement permis de sauver les meubles et un mercato très malin a été réalisé sous la direction de Matthieu Louis-Jean avec de très nombreux départs et des arrivées à moindre coût. Pavel Sulc, Afonso Moreira ou encore Dominik Greif ont rejoint l’OL pour des sommes inférieures à 10 millions d’euros.

Le club rhodanien a pris un risque un peu plus important en misant près de 15 millions d’euros bonus compris pour s’offrir Tyler Morton, alors inutilisé du côté de Liverpool. Un coup de génie au vu du rendement de l’Anglais, indiscutable sous Paulo Fonseca. Ce transfert très mal négocié par le directeur sportif des Reds Richard Hughes n’a toujours pas été digéré du côté de Liverpool comme le souligne le site Anfield Watch au moment de faire le bilan du futur ex-DS des Reds.

Tyler Morton bradé, Liverpool ne s'en remet pas

« Tyler Morton est parti pour une bouchée de pain alors qu'il s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 » regrette notamment le média spécialisé, tirant un bilan très négatif du passage de Richard Hughes chez le champion d’Angleterre 2025. Du côté de l’OL en revanche, on ne peut que féliciter Matthieu Louis-Jean. En recrutant Tyler Morton pour à peine 15 millions d’euros, l’OL s’est assuré une énorme plus-value dans les années à venir. En cette intersaison 2026, le club rhodanien souhaite conserver l’Anglais. regrette notamment le média spécialisé, tirant un bilan très négatif du passage de Richard Hughes chez le champion d’Angleterre 2025. Du côté de l’OL en revanche, on ne peut que féliciter Matthieu Louis-Jean. En recrutant Tyler Morton pour à peine 15 millions d’euros, l’OL s’est assuré une énorme plus-value dans les années à venir. En cette intersaison 2026, le club rhodanien souhaite conserver l’Anglais.

En revanche, nul doute qu’un potentiel transfert sera à l’ordre du jour d’ici un an. Et le prix de départ sera certainement de 30 voire de 40 millions d’euros au minimum. De quoi rendre fous de rage les supporters de Liverpool, désespérés de voir à quel point Tyler Morton a été bradé à l’OL en 2025.