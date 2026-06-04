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L’Equipe contredit Louis-Jean sur les ventes à l’OL

OL04 juin , 8:40
parGuillaume Conte
7
L'OL l'a annoncé ce mercredi soir, le coup de balai va débuter en ce mois de juin. Mais les informations sur les noms des joueurs concernés ont de quoi surprendre.
Avant d’attaquer la réalité du mercato en ce mois de juin, Matthieu Louis-Jean a décidé de faire un point dans les médias sur la situation à l’Olympique Lyonnais. Le chef de la cellule de recrutement du club rhodanien a reconnu qu’après avoir réussi à faire de jolis coups lors des deux derniers mercatos, l’heure allait être à la vente avec au moins deux départs majeurs, même s’il y a des joueurs considérés comme intouchables comme Corentin Tolisso ou Tyler Morton.

 Quatre joueurs sur le départ 

Invité à aborder les cas des Malick Fofana et Ernest Nuamah, qui ont été blessés toute la saison et n’ont donc pas su mettre à leur avantage, « MLJ » a été clair : il n’y a pas de départ envisageable pour eux. « Ils n’ont presque pas joué la saison dernière. Donc ça va être un marché compliqué pour eux deux. Nous, on se projette avec eux la saison prochaine. Ce sont deux joueurs qui seront à l’OL la saison prochaine, à part offres irrefusables », a fait savoir le dirigeant lyonnais.
Des informations contredites par L’Equipe ce jeudi. Dans la vague de départs attendus pour cet été, le quotidien sportif dévoile quatre noms, dont l’ailier belge. « Les noms de Tanner Tessmann, Orel Mangala, Ainsley Maitland-Niles et Malick Fofana reviennent fréquemment, selon nos informations », assure ainsi L’Equipe. Pour Tessmann, Mangala et Maitland-Niles, cela ne surprendra personne tant l’OL estime que ce sont des départs nécessaires pour la masse salariale, et moins préjudiciables sur le plan sportif, avec l’espoir d’en tirer un bon prix.
En ce qui concerne Malick Fofana, l’information a de quoi surprendre car le Diable Rouge, qui ne disputera pas la Coupe du monde, n’a quasiment pas joué depuis sa blessure à l’automne dernier contre Strasbourg. Difficile dans ces conditions d’en tirer un bon prix même si l’ailier lyonnais possède toujours une belle cote auprès de plusieurs clubs européens.
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