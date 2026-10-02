L'entraîneur de Séville raconte le gros raté de l'OL

Jusqu’aux dernières minutes du mercato, l’OL pensait tenir la corde pour accueillir Youssouf Fofana en prêt. L’international français de l’AC Milan a finalement pris la direction du FC Séville.

A la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire dans les dernières heures du mercato, l’Olympique Lyonnais a frôlé le très gros coup cet été. En effet, le club rhodanien avait trouvé un accord avec l’AC Milan pour le prêt de Youssouf Fofana , avec une prise en charge importante du salaire de l’international français par le club lombard. Sur le papier, l’affaire était très bonne pour l’OL, sur le point de récupérer un joueur très expérimenté en Ligue 1 et même en Ligue des Champions.

Mais alors qu’un accord avait été annoncé par les principaux médias français et européens, Youssouf Fofana a pris au dernier moment la direction du FC Séville, où il brille depuis le début der la saison. Invité d’El Partidazo de COPE, l’entraîneur du club andalou Luis Garcia Plaza a raconté les coulisses de ce gros revirement.

Il confirme que l’accord était total entre l’OL, l’AC Milan et Youssouf Fofana, mais que l’opération a finalement capoté dans les dernières heures du mercato en raison d’un problème financier du côté de Lyon, qui n’a pas réussi à vendre un dernier joueur afin de libérer suffisamment de masse salariale pour accueillir Youssouf Fofana.

Une version qui confirme donc les informations parues dans la presse ces dernières semaines, à savoir que le départ avorté de Nicolas Tagliafico du côté de l’Atlético de Madrid a purement et simplement fait capoter le prêt de Youssouf Fofana dans la capitale des Gaules. De quoi donner de très gros regrets à Matthieu Louis-Jean, à Paulo Fonseca et aux supporters de l’OL. Encore plus au vu du début de saison très réussi de Fofana du côté de Séville, où il s’est déjà imposé comme un titulaire et plus encore, comme le leader du milieu de terrain.