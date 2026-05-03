OL : Lyon va encore surprendre au mercato

À la lutte dans la course à la qualification à la Ligue des
champions, l’Olympique Lyonnais planche déjà sur le mercato estival. La cellule
de recrutement des Gones a ciblé l’attaquant suédois, Isac Lidberg. Un profil
différent de Yaremchuk qui ajouterait de la profondeur offensive à Paulo
Fonseca.
L’Olympique Lyonnais a l’occasion de faire un beau coup ce
dimanche soir sur sa pelouse face au Stade Rennais. Troisièmes du championnat,
les hommes de Paulo Fonseca ont l’occasion de mettre à distance un concurrent
direct à la Ligue des champions. Une qualification en C1 l’an prochain sur laquelle peu avaient misé en début de saison. Une qualification qui soulagerait les
finances du club rhodanien et offrirait plus de latitude sur le mercato
estival. Un marché sur lequel l’OL
commence à se positionner. La presse allemande
fait état de l’intérêt du septuple champion de France sur l’attaquant de
Darmstadt, Isac Lidberg.
Lidberg, un apport différent de Yaremchuk
En fin de contrat en juin 2027 son prix est estimé à cinq
millions d’euros. Un profil ciblé également par le Benfica selon Sky Sports. Ce
dimanche, le compte X (anciennement Twitter) spécialisé dans l’analyse de
profil, Data Scout révèle les qualités de l’avant-centre suédois. Grand gabarit
de 1,87m, Isac Lidberg a inscrit 15 buts cette saison. Pour sa première année
en seconde division allemande la saison passée, l’international suédois (trois
sélections) avait inscrit la bagatelle de 14 réalisations. Le bourlingueur (11
clubs en 11 saisons) pourrait découvrir la Ligue 1
l’an prochain. Isac Lidberg
occuperait un rôle d’attaquant de rotation au sein de l’effectif de Paulo
Fonseca.
Profil différent de celui de Yaremchuk qui reste un pur attaquant de pivot, le
Suédois va amener de la profondeur à un effectif lyonnais réduit. Seul bémol,
le gap entre la deuxième division allemande et la Ligue 1 ou même la Ligue des
champions pourrait être important. Mais avec la fin du prêt d’Endrick, l’OL
doit se renforcer sur le secteur offensif. Rien n’est fait pour l’instant. De
son côté, Isac Lidberg et Darmstadt peuvent encore croire au top 3 synonyme
d’accession en Bundesliga.