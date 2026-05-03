OL : Lyon va encore surprendre au mercato

À la lutte dans la course à la qualification à la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais planche déjà sur le mercato estival. La cellule de recrutement des Gones a ciblé l’attaquant suédois, Isac Lidberg. Un profil différent de Yaremchuk qui ajouterait de la profondeur offensive à Paulo Fonseca.

L’Olympique Lyonnais a l’occasion de faire un beau coup ce dimanche soir sur sa pelouse face au Stade Rennais. Troisièmes du championnat, les hommes de Paulo Fonseca ont l’occasion de mettre à distance un concurrent direct à la Ligue des champions. Une qualification en C1 l’an prochain sur laquelle peu avaient misé en début de saison. Une qualification qui soulagerait les finances du club rhodanien et offrirait plus de latitude sur le mercato estival. Un marché sur lequel l’ OL commence à se positionner. La presse allemande fait état de l’intérêt du septuple champion de France sur l’attaquant de Darmstadt, Isac Lidberg.

Lidberg, un apport différent de Yaremchuk

En fin de contrat en juin 2027 son prix est estimé à cinq millions d’euros. Un profil ciblé également par le Benfica selon Sky Sports. Ce dimanche, le compte X (anciennement Twitter) spécialisé dans l’analyse de profil, Data Scout révèle les qualités de l’avant-centre suédois. Grand gabarit de 1,87m, Isac Lidberg a inscrit 15 buts cette saison. Pour sa première année en seconde division allemande la saison passée, l’international suédois (trois sélections) avait inscrit la bagatelle de 14 réalisations. Le bourlingueur (11 clubs en 11 saisons) pourrait découvrir la Ligue 1 l’an prochain. Isac Lidberg occuperait un rôle d’attaquant de rotation au sein de l’effectif de Paulo Fonseca.

Profil différent de celui de Yaremchuk qui reste un pur attaquant de pivot, le Suédois va amener de la profondeur à un effectif lyonnais réduit. Seul bémol, le gap entre la deuxième division allemande et la Ligue 1 ou même la Ligue des champions pourrait être important. Mais avec la fin du prêt d’Endrick, l’OL doit se renforcer sur le secteur offensif. Rien n’est fait pour l’instant. De son côté, Isac Lidberg et Darmstadt peuvent encore croire au top 3 synonyme d’accession en Bundesliga.