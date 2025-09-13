Le PSG sauve le mercato de l’OL

L'OL n'a pas trouvé d'avant-centre au mercato, mais ce n'est pas un problème pour Paulo Fonseca. Il sait que le PSG a montré la voix pour ce genre de configuration.

Un grand buteur et un gardien de but d’exception. Voilà ce qui a été pendant longtemps la recette donnée pour aller loin dans les compétitions. C’est toujours mieux d’avoir ce genre de points forts, mais le PSG a démontré la saison dernière, comme avait pu le faire le FC Barcelone par le passé quand Cesc Fabregas évoluait en faux 9, qu’il est possible de gagner des trophées majeurs sans véritable avant-centre. Le repositionnement d’Ousmane Dembélé a révolutionné le jeu de la formation de Luis Enrique, qui a réussi à surprendre ses adversaires en Ligue des Champions avec sa capacité à frapper avec n’importe quel joueur.

De quoi donner des idées à l’Olympique Lyonnais , qui en laissant partir Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été, se retrouve bien malgré lui sans un véritable avant-centre expérimenté dans son effectif. Cela inquiète beaucoup les suiveurs du club rhodanien, mais Paulo Fonseca a souligné avant le match à Rennes que le Paris SG avait su s’en tirer avec d’autres atouts la saison dernière, et que l’OL était donc capable de le faire.

« Nous avons différentes possibilités. L’équipe est préparée à jouer sans attaquant. La dynamique du groupe nous permet de jouer avec ou sans attaquant. N’oublions pas que l’équipe qui a gagné la Ligue des champions et la Ligue a disputé toute la saison sans véritable attaquant », a souligné l’entraineur portugais de l’OL, qui a tout de même reconnu qu’il aurait bien aimé trouver la perle rare lors des derniers jours du marché des transferts. Mais Lyon n’a pas trouvé le bon profil, et n’a pas voulu faire un achat en mode panique en faisant venir un joueur qui n’aurait pas forcément trouvé ses marques dans le vestiaire et dans le système de Fonseca.

Sauf miracle dans les prochains jours avec un joker ou un joueur libre, l’OL est donc parti pour faire la première partie de saison dans cette configuration.