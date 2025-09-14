ICONSPORT_165286_0019

Le niveau de Ghezzal fait halluciner l’OL

OL14 sept. , 16:30
parCorentin Facy
L’OL a surpris tout le monde en s’offrant Rachid Ghezzal, libre de tout contrat, après la fermeture du mercato. Un renfort qui pourrait avoir un rôle crucial à jouer cette saison d’après les premiers échos.
Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques semaines que l’OL allait faire appel à Rachid Ghezzal pour étoffer son effectif ? Trop juste dans le secteur offensif après les départs de Mikautadze, Cherki, Lacazette ou encore Thiago Almada, le club rhodanien a fait appel à l’ailier de 33 ans formé au club et passé par le Besiktas Istanbul.
Un renfort étonnant tant Rachid Ghezzal avait été perdu de vue par les observateurs de la Ligue 1 ces dernières années. Mais l’ailier a la patte gauche soyeuse pourrait rendre de fiers services à son club formateur. C’est tout du moins ce que croit savoir Le Progrès, qui affirme que Paulo Fonseca a été « bluffé » par ce qu’il a vu de la part de Rachid Ghezzal lors de ses premières séances d’entraînement.

Ghezzal a bluffé tout le monde à l'entraînement

« Il est prêt à nous aider » a confirmé l’entraîneur portugais tandis que Corentin Tolisso s’est carrément dit bluffé et étonné par la forme de son coéquipier, « qui n’a pas changé ». S’il retrouve le niveau qui était le sien lors de son premier passage à l’Olympique Lyonnais, il est clair que Rachid Ghezzal aura un rôle majeur à jouer dans la saison des Gones. Car la concurrence n’est pas la plus féroce à son poste en attendant le retour de blessure d’Ernest Nuamah.
Convoqué pour le déplacement à Rennes ce dimanche en clôture de la 4e journée de Ligue 1 au Roazhon Park, l’ailier algérien débutera sur le banc. Mais ses premiers pas depuis son retour seront scrutés en cas d’entrée en jeu. Les supporters lyonnais seront en tout cas ravis de revoir un ancien de la maison fouler les pelouses de Ligue 1 de nouveau, en espérant que Rachid Ghezzal puisse aider l’OL à confirmer son excellente forme du début de saison (3 victoires en 3 matchs contre Lens, Metz et Marseille).

Ligue 1

14 septembre 2025 à 20:45
Rennes
20:45
Olympique Lyonnais
Articles Recommandés
ICONSPORT_270254_0047
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé mort de rire à l'idée de jouer contre l'OM

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

ICONSPORT_268394_0185
Mercato

MU : Mainoo au Real, la grosse surprise de l'hiver

ICONSPORT_270620_0093
Ligue 1

L1 : Ethan Mbappé fait plier Toulouse

Fil Info

17:30
Kylian Mbappé mort de rire à l'idée de jouer contre l'OM
17:05
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
17:00
MU : Mainoo au Real, la grosse surprise de l'hiver
16:59
L1 : Ethan Mbappé fait plier Toulouse
16:57
PL : Liverpool s'en sort miraculeusement à Burnley
16:24
PSG - Lens : Les compositions (17h15 sur BeIN Sports)
16:18
Manchester City - Manchester United : Les compositions (17h30 sur Canal+)
16:00
Ni Real, ni PSG, Michael Olise a un coup de coeur
15:30
L'OM voulait le vendre, il sera titulaire à Madrid

Derniers commentaires

OM : Greenwood révèle son arme secrète

En aucun cas il valide puisqu il n y a aucune convocation au tribunal ni sanction vu que la plainte fut retirée Tu le dis toi même que le joueur n a même pas suivi son contrôle donc AUCUN SOUCIS JUDICIAIRE EN ANGLETERRE Simple comme bonjour d agrafer ton bec avec du factuel et de la bonne humeur 🤣

OM : Greenwood révèle son arme secrète

On l a vu encore hier quand je t ai expliqué l histoire de ton club et la fausse création en 1970 ou + bas avec les GROS soucis judiciaire de Greenwood en Angleterre 🤣 Simple comme bonjour et c est toujours un plaisir de piétiner ton bec avec des arguments et de la dérision pour triompher de mon trophée de la petite Kenny

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Apprend ce sport en dehors de ton canapé

L1 : Ethan Mbappé fait plier Toulouse

lille encore favorisé par l'arbitrage mdr 9 min d'arret de jeu

L1 : Ethan Mbappé fait plier Toulouse

lille encore favorisé par l'arbitrage mdr 9 min d'arret de jeu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
LOSC Lille
1043108135
2
Paris Saint Germain
93300583
3
O. Lyonnais
93300550
4
Monaco
94301385
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading