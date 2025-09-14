Le niveau de Ghezzal fait halluciner l’OL

L’OL a surpris tout le monde en s’offrant Rachid Ghezzal, libre de tout contrat, après la fermeture du mercato. Un renfort qui pourrait avoir un rôle crucial à jouer cette saison d’après les premiers échos.

Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques semaines que l’OL allait faire appel à Rachid Ghezzal pour étoffer son effectif ? Trop juste dans le secteur offensif après les départs de Mikautadze, Cherki, Lacazette ou encore Thiago Almada, le club rhodanien a fait appel à l’ailier de 33 ans formé au club et passé par le Besiktas Istanbul.

Un renfort étonnant tant Rachid Ghezzal avait été perdu de vue par les observateurs de la Ligue 1 ces dernières années. Mais l’ailier a la patte gauche soyeuse pourrait rendre de fiers services à son club formateur. C’est tout du moins ce que croit savoir Le Progrès, qui affirme que Paulo Fonseca a été « bluffé » par ce qu’il a vu de la part de Rachid Ghezzal lors de ses premières séances d’entraînement.

Ghezzal a bluffé tout le monde à l'entraînement

« Il est prêt à nous aider » a confirmé l’entraîneur portugais tandis que Corentin Tolisso s’est carrément dit bluffé et étonné par la forme de son coéquipier, « qui n’a pas changé ». S’il retrouve le niveau qui était le sien lors de son premier passage à l’Olympique Lyonnais, il est clair que a confirmé l’entraîneur portugais tandis que Corentin Tolisso s’est carrément dit bluffé et étonné par la forme de son coéquipier,. S’il retrouve le niveau qui était le sien lors de son premier passage à l’Olympique Lyonnais, il est clair que Rachid Ghezzal aura un rôle majeur à jouer dans la saison des Gones. Car la concurrence n’est pas la plus féroce à son poste en attendant le retour de blessure d’Ernest Nuamah.

Convoqué pour le déplacement à Rennes ce dimanche en clôture de la 4e journée de Ligue 1 au Roazhon Park, l’ailier algérien débutera sur le banc. Mais ses premiers pas depuis son retour seront scrutés en cas d’entrée en jeu. Les supporters lyonnais seront en tout cas ravis de revoir un ancien de la maison fouler les pelouses de Ligue 1 de nouveau, en espérant que Rachid Ghezzal puisse aider l’OL à confirmer son excellente forme du début de saison (3 victoires en 3 matchs contre Lens, Metz et Marseille).