Le mercato s'emballe, l'OL met trois joueurs en vente

L’OL est l’un des clubs les plus actifs de Ligue 1 en ce mois de janvier, avec les arrivées déjà actées d’Endrick et de Noah Nartey. Cela risque encore de bouger dans les jours à venir, y compris dans le sens des départs.

Auteur d’une excellente première partie de saison, l’Olympique Lyonnais souhaite profiter de ce mercato hivernal pour apporter quelques ajustements au sein de l’effectif de Paulo Fonseca. Matthieu Louis-Jean est en train de réaliser un gros travail pour y parvenir. Le directeur sportif de l’OL a déjà bouclé les arrivées d’Endrick ainsi que de Noah Nartey en provenance du Real Madrid et de Brondby. Deux renforts importants pour Lyon, qui devrait continuer à être actif dans les jours à venir.

Dans le sens des arrivées, avec la possible arrivée d’un attaquant pour compenser le départ de Martin Satriano à Getafe, mais pas uniquement. Lyon ne s’interdit pas non plus de finaliser une ou deux ventes pour se donner encore un peu plus d’air sur le plan financier comme nous l’apprend Hugo Guillemet. Sur son compte X, le correspondant de L’Equipe à Lyon révèle que trois joueurs sont susceptibles de faire leurs valises d’ici au 2 février en cas de belle offre. « Tessmann en cas d’offre satisfaisante, ainsi que De Carvalho, peuvent éventuellement partir oui. À surveiller aussi pour Mangala » a publié notre confrère.

Un départ au milieu de terrain cet hiver ?