L'OM tente de sauver le pauvre Balerdi

Samedi soir, l'OM est allé décrocher un succès précieux à Toulouse (1-0). La prestation phocéenne était loin d'être parfaite avec plusieurs occasions franches concédées. Pourtant, Habib Beye n'avait d'yeux que pour Leonardo Balerdi.

Si le peuple marseillais va encore bouder ses joueurs pendant plusieurs jours, l' Olympique de Marseille a retrouvé le sourire samedi soir. Les Phocéens ont gagné à Toulouse juste après leur élimination en coupe de France face au même adversaire mercredi. L'OM prend place sur le podium devant Lyon. Néanmoins, le succès a été accueilli froidement par les supporters marseillais présents dans le parcage visiteurs. Ils en veulent toujours à leurs joueurs, notamment Leonardo Balerdi qui avait raté son tir au but contre le TFC.

Beye et Papin au soutien de Balerdi

L'Argentin est dans une mauvaise spirale cette saison. Il a accumulé les erreurs au fil des matchs. De nombreux observateurs doutent de son mental et de ses qualités de leader. Habib Beye les a un peu rejoints en retirant le brassard de capitaine au défenseur central à son arrivée. L'entraîneur marseillais a affaibli son joueur. Conscient d'une possible erreur, Beye a tenu à le soutenir publiquement samedi en louant son match contre Toulouse.

« Je suis très content de la performance de Leo Balerdi ce soir. Il a été un patron pour cette défense. Il a montré beaucoup de personnalité. Je suis très satisfait de le voir à ce niveau », a indiqué le coach à Ligue1+. Des paroles qui font écho à une sortie de Jean-Pierre Papin vendredi sur RMC. Détracteur de l'Argentin par le passé, l'ancien attaquant de l'OM avait défendu Balerdi face à la vague de critiques qui s'est abattue sur lui depuis le quart de finale de coupe de France.

« A vous écouter et à lire les articles, Balerdi est le seul responsable du naufrage de l’OM sur le terrain. Au football, on ne joue pas tout seul. Tous les coachs qu’il a eu l’ont fait jouer. Il y en a même qui l’ont mis capitaine et j’ai trouvé que ce n’était pas une mauvaise idée. On lui reproche le penalty mais pourquoi d’autres qui étaient plus frais et tranquilles n’y sont pas allés ou n’ont pas osé ? A force de le siffler, marquer ce penalty était peut-être une bouée de sauvetage. Malheureusement pour lui il y est allé et il a loupé. Et on s’acharne sur lui. Je trouve ça un peu dommage parce que c’est quelqu’un qui a des qualités, qui aime le club avec énormément de respect », a lâché Papin.

Ces marques de respect sont une bonne chose pour Leonardo Balerdi, en crise de confiance, et surtout pour l'OM. En grande difficulté sur le plan défensif, le club phocéen a besoin d'un défenseur argentin en pleine forme pour aller chercher la Ligue des champions en mai prochain.