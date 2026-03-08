ICONSPORT_361265_0128
Leonardo Balerdi

L'OM tente de sauver le pauvre Balerdi

OM08 mars , 10:00
parMehdi Lunay
2
Samedi soir, l'OM est allé décrocher un succès précieux à Toulouse (1-0). La prestation phocéenne était loin d'être parfaite avec plusieurs occasions franches concédées. Pourtant, Habib Beye n'avait d'yeux que pour Leonardo Balerdi.
Si le peuple marseillais va encore bouder ses joueurs pendant plusieurs jours, l'Olympique de Marseille a retrouvé le sourire samedi soir. Les Phocéens ont gagné à Toulouse juste après leur élimination en coupe de France face au même adversaire mercredi. L'OM prend place sur le podium devant Lyon. Néanmoins, le succès a été accueilli froidement par les supporters marseillais présents dans le parcage visiteurs. Ils en veulent toujours à leurs joueurs, notamment Leonardo Balerdi qui avait raté son tir au but contre le TFC.

Beye et Papin au soutien de Balerdi

L'Argentin est dans une mauvaise spirale cette saison. Il a accumulé les erreurs au fil des matchs. De nombreux observateurs doutent de son mental et de ses qualités de leader. Habib Beye les a un peu rejoints en retirant le brassard de capitaine au défenseur central à son arrivée. L'entraîneur marseillais a affaibli son joueur. Conscient d'une possible erreur, Beye a tenu à le soutenir publiquement samedi en louant son match contre Toulouse.
« Je suis très content de la performance de Leo Balerdi ce soir. Il a été un patron pour cette défense. Il a montré beaucoup de personnalité. Je suis très satisfait de le voir à ce niveau », a indiqué le coach à Ligue1+. Des paroles qui font écho à une sortie de Jean-Pierre Papin vendredi sur RMC. Détracteur de l'Argentin par le passé, l'ancien attaquant de l'OM avait défendu Balerdi face à la vague de critiques qui s'est abattue sur lui depuis le quart de finale de coupe de France.

Lire aussi

OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supportersOM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters
OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !
« A vous écouter et à lire les articles, Balerdi est le seul responsable du naufrage de l’OM sur le terrain. Au football, on ne joue pas tout seul. Tous les coachs qu’il a eu l’ont fait jouer. Il y en a même qui l’ont mis capitaine et j’ai trouvé que ce n’était pas une mauvaise idée. On lui reproche le penalty mais pourquoi d’autres qui étaient plus frais et tranquilles n’y sont pas allés ou n’ont pas osé ? A force de le siffler, marquer ce penalty était peut-être une bouée de sauvetage. Malheureusement pour lui il y est allé et il a loupé. Et on s’acharne sur lui. Je trouve ça un peu dommage parce que c’est quelqu’un qui a des qualités, qui aime le club avec énormément de respect », a lâché Papin.
Ces marques de respect sont une bonne chose pour Leonardo Balerdi, en crise de confiance, et surtout pour l'OM. En grande difficulté sur le plan défensif, le club phocéen a besoin d'un défenseur argentin en pleine forme pour aller chercher la Ligue des champions en mai prochain.
L. Balerdi Rossa

L. Balerdi Rossa

ArgentinaArgentine Âge 27 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts0
Passes décisives1
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_361265_0076
OM

OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie

Nuno Mens - PSG
PSG

PSG : Ce joueur va régler le scandale des penaltys ratés

ICONSPORT_361060_0006
OL

L'OL va corriger une erreur qui dure depuis 10 ans

Benjamin Pavard - OM
OM

OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?

Fil Info

08 mars , 13:30
OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie
08 mars , 13:00
PSG : Ce joueur va régler le scandale des penaltys ratés
08 mars , 12:40
L'OL va corriger une erreur qui dure depuis 10 ans
08 mars , 12:20
OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?
08 mars , 12:00
Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué
08 mars , 11:56
L1 : Trois attaquants en lutte pour être joueur du mois de février
08 mars , 11:30
Nantes en Ligue 2, il est fou de joie
08 mars , 11:00
Beinsports a une terrible nouvelle pour la Ligue 1
08 mars , 10:40
TV : OL - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?

Sur le match de hier pourquoi pas?

OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie

Toxique ! Voilà, c'est LE mot qui convient. J'avais du mal à le définir

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Non mais laissé lui le temps au gamin non ? Il est arrivé il y a deux mois et oui il doit prendre en muscle mais ça ne se fait pas en deux mois, les mecs veulent tout d'un coup mais c'est un joueur en devenir. Franchement les journalistes sont devenus des influcenceurs

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Encore et encore des conneries…

L'OL empile les blessés, le Celta Vigo se frotte les mains

C'est certain que le Celta comme Villareal , le Betis, Real Sociedad ou Bilbao est une bonne équipe de Liga il faudra un bon OL pour les sortir Mais en foot tant que le match n'est pas joué Ils ont battus Nice et Lille ce n'est pas un hasard.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading