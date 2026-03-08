John Textor et Michele Kang - OL
olympique lyonnais - John Textor et Michele Kang

OL : Textor l'a tué, un Lyonnais le démonte

OL08 mars , 9:30
parClaude Dautel
0
Même s'il est désormais très loin de l'OL, tout en ayant toujours l'intention de revenir, John Textor a marqué les esprits, et pas positivement, du côté du vestiaire lyonnais. Les langues se délient.
Désormais au Paris Football Club, adversaire de l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir à Groupama Stadium, Rémy Riou est blessé et ne sera donc pas du déplacement de l'équipe dont il est le troisième gardien de but. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir toujours un regard attentif sur les performances de son club de coeur. Cependant, le portier de 38 ans, dont la carrière va probablement s'achever en fin de saison, n'a toujours pas digéré la manière dont John Textor l'a traité lorsqu'il a fait son retour à l'Olympique Lyonnais en 2022. Se confiant dans So Foot, Rémy Riou taille un costard à John Textor, dont il estime qu'il ne l'a pas respecté, pas plus qu'il ne respectait les autres joueurs rhodaniens.

Textor avait un comportement indigne de l'OL

Pour le natif de Lyon, tout cela a bien du mal à passer et quatre ans plus tard, il en veut encore à l'homme d'affaires américain. « Il y a cette réunion où il nous dit clairement : « C’est moi le boss, c’est moi qui vous paye, donc vous fermez votre gueule. » Le contexte, c’est quand Peter Bosz s’est fait licencier. On était en crise. Il nous a pris et il nous a demandé en gros : « Bougez-vous les fesses, parce que vous êtes nuls. » Il nous a fait tout un speech sur son parcours, traduit par quelqu’un à côté en filtrant un peu. Oui, John Textor m’a gâché mon retour parce que c’était prévu que je prolonge. Sauf qu’en virant (Jean-Michel) Aulas, il a retardé l’échéance et personne n’avait le pouvoir de signature. Ça retardait, ça retardait. Le championnat commence, je joue de nouveau sur les premiers matchs. Malheureusement, je fais une erreur et ça m’a condamné », constate Rémy Riou, qui n'a pas pardonné.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361265_0128
OM

L'OM tente de sauver le pauvre Balerdi

ICONSPORT_346791_0288
ASSE

L'ASSE craint une très mauvaise nouvelle

ICONSPORT_272631_0087
PSG

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Fil Info

08 mars , 10:00
L'OM tente de sauver le pauvre Balerdi
08 mars , 9:00
L'ASSE craint une très mauvaise nouvelle
08 mars , 8:40
Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez
08 mars , 8:20
L'OL accusé d'avoir cramé Endrick
08 mars , 8:00
OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !
08 mars , 6:30
TV : OL - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
07 mars , 23:04
Qualif CdM : Les Bleues corrigent la Pologne
07 mars , 23:01
L1 : Marseille remonte sur le podium !

Derniers commentaires

OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters

Mais tellement réaliste !! Tout comme le communiqué de la vieille garde publié avant le match ....

OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !

Il à toujours été comme ça en même temps... Le modo qui se réveille

OM : Paixao vaut bien plus que 35ME !

Rulli, Balerdi, Paixao, Greenwood : Une des meilleures colonne vertébrale de l’OM de l’histoire !

OM : Greenwood et Marseille, c'est fini

Comment remplacer une telle légende vivante à son prime!? Il avait tout pour détrôner Payet du siège de GOAT de ce millénaire !

OM : « Vous êtes des merdes », la banderole musclée des supporters

Ce pauvre club ... qui va vouloir venir cet été

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading