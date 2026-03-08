OL : Textor l'a tué, un Lyonnais le démonte

Même s'il est désormais très loin de l'OL, tout en ayant toujours l'intention de revenir, John Textor a marqué les esprits, et pas positivement, du côté du vestiaire lyonnais. Les langues se délient.

Désormais au Paris Football Club, adversaire de l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir à Groupama Stadium, Rémy Riou est blessé et ne sera donc pas du déplacement de l'équipe dont il est le troisième gardien de but. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir toujours un regard attentif sur les performances de son club de coeur. Cependant, le portier de 38 ans, dont la carrière va probablement s'achever en fin de saison, n'a toujours pas digéré la manière dont John Textor l'a traité lorsqu'il a fait son retour à l'Olympique Lyonnais en 2022. Se confiant dans So Foot , Rémy Riou taille un costard à John Textor, dont il estime qu'il ne l'a pas respecté, pas plus qu'il ne respectait les autres joueurs rhodaniens.

Textor avait un comportement indigne de l'OL

Pour le natif de Lyon, tout cela a bien du mal à passer et quatre ans plus tard, il en veut encore à l'homme d'affaires américain. « Il y a cette réunion où il nous dit clairement : « C’est moi le boss, c’est moi qui vous paye, donc vous fermez votre gueule. » Le contexte, c’est quand Peter Bosz s’est fait licencier. On était en crise. Il nous a pris et il nous a demandé en gros : « Bougez-vous les fesses, parce que vous êtes nuls. » Il nous a fait tout un speech sur son parcours, traduit par quelqu’un à côté en filtrant un peu. Oui, John Textor m’a gâché mon retour parce que c’était prévu que je prolonge. Sauf qu’en virant (Jean-Michel) Aulas, il a retardé l’échéance et personne n’avait le pouvoir de signature. Ça retardait, ça retardait. Le championnat commence, je joue de nouveau sur les premiers matchs. Malheureusement, je fais une erreur et ça m’a condamné », constate Rémy Riou, qui n'a pas pardonné.