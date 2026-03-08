OL : Textor l'a tué, un Lyonnais le démonte

Mais tellement réaliste !! Tout comme le communiqué de la vieille garde publié avant le match ....
Il à toujours été comme ça en même temps... Le modo qui se réveille
Rulli, Balerdi, Paixao, Greenwood : Une des meilleures colonne vertébrale de l’OM de l’histoire !
Comment remplacer une telle légende vivante à son prime!? Il avait tout pour détrôner Payet du siège de GOAT de ce millénaire !
Ce pauvre club ... qui va vouloir venir cet été
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
𝐑𝐞́𝐦𝐲 𝐑𝐢𝐨𝐮 𝐬'𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐅𝐂 ! ▶ En provenance de l'@OL, l'expérimenté gardien de but rejoint le club de la Capitale jusqu'en juin 2025. Bienvenue Rémy 💙 🔵⚪ #CertifiéParis