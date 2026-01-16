Moreira Endrick OL

Le mercato de l’OL fait rêver un coach de L1

OL16 janv. , 20:00
parHadrien Rivayrand
0
L’OL réalise de belles choses depuis le début de la saison malgré des moyens limités. Et ça force l’admiration de certains adversaires, comme le Stade Brestois.
L’Olympique Lyonnais pourrait réaliser un joli coup en cas de succès face au Stade Brestois ce dimanche soir en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca figurent parmi les équipes de tête du championnat et ont toutes les raisons de croire qu’ils pourront faire de belles choses lors de la seconde moitié de la saison. L’année 2026 a d’ailleurs très bien commencé pour l’OL, qui s’est récemment renforcé avec l’arrivée en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. Pour Eric Roy, le travail accompli par les Gones sur le marché des transferts est particulièrement impressionnant.

Eric Roy presque jaloux de cet OL 

Avant le match de ce week-end, l’entraîneur brestois s'est exprimé dans les colonnes du Progrès. Il n’a pas tari d’éloges sur ce nouvel OL version Fonseca et n’est d’ailleurs pas surpris de voir Lyon en haut du classement : « Il y a de bons joueurs. On voit qu’avec sa structure, l’Olympique Lyonnais n’est pas un club de Ligue 2. C’est un club qui peut même enrôler un joueur du Real Madrid ! Avec le salaire versé à Endrick, on pourrait rémunérer cinq ou six joueurs chez nous. Ce n’est tout simplement pas le même niveau.
Lorsqu’on est entraîneur, on ne connaît pas tous les joueurs dans le circuit, c’est plus le job du directeur sportif ou du recruteur. Mais Sulc est excellent. Morton pour moi est leur meilleure recrue. Moreira est impressionnant, il défend, il attaque, il n’a pas coûté cher, c’est fort. Tessmann est très bon pour moi. Et cette équipe défend bien, à l’image de Kluivert en ce moment ».

Lire aussi

L’OL promet un tour de magie au mercatoL’OL promet un tour de magie au mercato
Si l’OL réalise une belle saison, le Stade Brestois, de son côté, affiche également de très bonnes performances. Les Bretons restent sur quatre victoires en Ligue 1 lors de leurs cinq derniers matchs. Il leur faudra néanmoins effacer l’affront de leur récente élimination en Coupe de France face à Avranches en décembre dernier.
0
Articles Recommandés
officiel l ol envoie mangala en angleterre iconsport 237594 0292 380568
OL

Mangala intouchable, l’OL a encore craqué

ICONSPORT_279767_0275
OM

OM : Un cadeau d’Angers avec Abdelli, De Zerbi y croit

ICONSPORT_272856_0009
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée

ICONSPORT_282542_0137
Ligue 1

L1 : Lorient enfonce un faible Monaco

Fil Info

16 janv. , 21:30
Mangala intouchable, l’OL a encore craqué
16 janv. , 21:00
OM : Un cadeau d’Angers avec Abdelli, De Zerbi y croit
16 janv. , 20:56
L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée
16 janv. , 20:55
L1 : Lorient enfonce un faible Monaco
16 janv. , 20:30
Le Real pique une colère et vire 4 joueurs
16 janv. , 20:21
OL : Martin Satriano prêté à Getafe (officiel)
16 janv. , 20:17
PSG - LOSC : les compos (21h sur beIN Sports 1)
16 janv. , 19:30
Le PSG va payer la clause d’une pépite du Barça

Derniers commentaires

OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange

Je parie que t'es chroniqueur sur cnews....

PSG - LOSC : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Vala vala … 🥳🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : L’Atlético prépare 100 ME pour Greenwood

A cause de son histoire battu ca femme, c'est le seul qui a fait ça , toi tu confond battre une femme et violé une femme, c'est pas la même chose, le cas de greewood c'est le seul, et c'est le seul qui a étais banni de son pays natal, a cause de son histoire personne en voulait , sauf L OM qui on pris un risque

PSG - LOSC : les compos (21h sur beIN Sports 1)

Bon match a tous et force a paname !!! La victoire ✌️ ✌️

Encore une vente à 20 ME pour l'OM !

Y a quand même beaucoup de jeunes qui partent de Lyon gouiri, carqueret et beaucoup d autre aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading