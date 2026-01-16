Le mercato de l’OL fait rêver un coach de L1

L’OL réalise de belles choses depuis le début de la saison malgré des moyens limités. Et ça force l’admiration de certains adversaires, comme le Stade Brestois.

L’Olympique Lyonnais pourrait réaliser un joli coup en cas de succès face au Stade Brestois ce dimanche soir en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca figurent parmi les équipes de tête du championnat et ont toutes les raisons de croire qu’ils pourront faire de belles choses lors de la seconde moitié de la saison. L’année 2026 a d’ailleurs très bien commencé pour l’ OL , qui s’est récemment renforcé avec l’arrivée en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid. Pour Eric Roy, le travail accompli par les Gones sur le marché des transferts est particulièrement impressionnant.

Eric Roy presque jaloux de cet OL

Avant le match de ce week-end, l’entraîneur brestois s'est exprimé dans les colonnes du Progrès. Il n’a pas tari d’éloges sur ce nouvel OL version Fonseca et n’est d’ailleurs pas surpris de voir Lyon en haut du classement : « Il y a de bons joueurs. On voit qu’avec sa structure, l’Olympique Lyonnais n’est pas un club de Ligue 2. C’est un club qui peut même enrôler un joueur du Real Madrid ! Avec le salaire versé à Endrick, on pourrait rémunérer cinq ou six joueurs chez nous. Ce n’est tout simplement pas le même niveau.

Lorsqu’on est entraîneur, on ne connaît pas tous les joueurs dans le circuit, c’est plus le job du directeur sportif ou du recruteur. Mais Sulc est excellent. Morton pour moi est leur meilleure recrue. Moreira est impressionnant, il défend, il attaque, il n’a pas coûté cher, c’est fort. Tessmann est très bon pour moi. Et cette équipe défend bien, à l’image de Kluivert en ce moment ».

Si l’OL réalise une belle saison, le Stade Brestois, de son côté, affiche également de très bonnes performances. Les Bretons restent sur quatre victoires en Ligue 1 lors de leurs cinq derniers matchs. Il leur faudra néanmoins effacer l’affront de leur récente élimination en Coupe de France face à Avranches en décembre dernier.