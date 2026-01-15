OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

Endrick n'a pas manqué ses débuts à l'Olympique Lyonnais. Buteur à Lille, le Brésilien a montré une partie de son immense potentiel. De quoi provoquer un énorme engouement autour de lui. Le monde entier se presse déjà pour aller le voir à Lyon.

Aller chercher Endrick au Real Madrid était un pari séduisant pour l' Olympique Lyonnais . Buteur dès son premier match à Lille, l'attaquant brésilien risque de vite confirmer cela sur le terrain. La bonne opération sportive est en train de se transformer en coup de génie médiatique. Le LOSC-OL de dimanche soir a attiré plus de téléspectateurs pour la coupe de France que d'habitude. Mais, ce n'est rien en comparaison du raz de marée subi dans les bureaux de l'OL en ce moment.

Le Parc OL assailli par le monde entier

Le quotidien espagnol AS relate l'engouement inédit autour d'Endrick à Lyon. Cela se répercute d'abord sur la billetterie. On va dépasser les 50 000 spectateurs pour la réception de Brest dimanche prochain et un possible guichet fermé est même évoqué. Rencontre contre le PSG ou derby mis à part, c'est inédit au Groupama Stadium. En outre, la fréquentation du site internet de l'OL a explosé depuis l'arrivée du jeune brésilien dans le Rhône.

Le grand public n'est pas le seul à se bousculer pour entrer dans le Parc OL. En effet, les journalistes affluent en masse. Les demandes d'accréditation des médias internationaux ont subi un bond phénoménal ces derniers jours. Les demandes d'interview d'Endrick se comptent en dizaines. En interne, les équipes de l'Olympique Lyonnais sont surprises et surtout débordées car « elles ne s'attendaient pas à un tel engouement médiatique » pour le jeune brésilien. Lyon peut espérer faire fructifier cela sur le plan financier, ce qui ne serait pas de trop après les récents problèmes budgétaires du club rhodanien.