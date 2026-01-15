ICONSPORT_282118_0008
Endrick

OL : Endrick provoque déjà le chaos à Lyon

OL15 janv. , 8:40
parMehdi Lunay
6
Endrick n'a pas manqué ses débuts à l'Olympique Lyonnais. Buteur à Lille, le Brésilien a montré une partie de son immense potentiel. De quoi provoquer un énorme engouement autour de lui. Le monde entier se presse déjà pour aller le voir à Lyon.
Aller chercher Endrick au Real Madrid était un pari séduisant pour l'Olympique Lyonnais. Buteur dès son premier match à Lille, l'attaquant brésilien risque de vite confirmer cela sur le terrain. La bonne opération sportive est en train de se transformer en coup de génie médiatique. Le LOSC-OL de dimanche soir a attiré plus de téléspectateurs pour la coupe de France que d'habitude. Mais, ce n'est rien en comparaison du raz de marée subi dans les bureaux de l'OL en ce moment.

Le Parc OL assailli par le monde entier

Le quotidien espagnol AS relate l'engouement inédit autour d'Endrick à Lyon. Cela se répercute d'abord sur la billetterie. On va dépasser les 50 000 spectateurs pour la réception de Brest dimanche prochain et un possible guichet fermé est même évoqué. Rencontre contre le PSG ou derby mis à part, c'est inédit au Groupama Stadium. En outre, la fréquentation du site internet de l'OL a explosé depuis l'arrivée du jeune brésilien dans le Rhône.
Le grand public n'est pas le seul à se bousculer pour entrer dans le Parc OL. En effet, les journalistes affluent en masse. Les demandes d'accréditation des médias internationaux ont subi un bond phénoménal ces derniers jours. Les demandes d'interview d'Endrick se comptent en dizaines. En interne, les équipes de l'Olympique Lyonnais sont surprises et surtout débordées car « elles ne s'attendaient pas à un tel engouement médiatique » pour le jeune brésilien. Lyon peut espérer faire fructifier cela sur le plan financier, ce qui ne serait pas de trop après les récents problèmes budgétaires du club rhodanien.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_282100_0142
Mercato

Vinicius viré, le Real tente un incroyable échange

ICONSPORT_278237_0040
OL

Prêt avec option d’achat, il veut signer à l’OL

ICONSPORT_282264_0006
OM

OM : Nicolas Bosshardt, le coup de coeur de Benatia

ICONSPORT_282116_0122
PSG

Une star africaine au PSG, ça se confirme

Fil Info

15 janv. , 11:00
Vinicius viré, le Real tente un incroyable échange
15 janv. , 10:40
Prêt avec option d’achat, il veut signer à l’OL
15 janv. , 10:20
OM : Nicolas Bosshardt, le coup de coeur de Benatia
15 janv. , 10:00
Une star africaine au PSG, ça se confirme
15 janv. , 9:40
André Luiz à l'OM, tout est relancé
15 janv. , 9:20
CAN : Le Maroc en finale, comme c'est bizarre pour La Chaine L'Equipe
15 janv. , 9:00
La piste Varane en stand-by, l'ASSE va frapper fort
15 janv. , 8:20
Encore une vente à 20 ME pour l'OM !

Derniers commentaires

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

ET 2/3 Millions a lâcher à Sochaux qui est le club formateur de Vaz!! Mais bon c'est clairement bien vendu!

Lille : La LFP sanctionne lourdement Olivier Létang

Et le gentil pep génésio qui ne prends qu'un seul match...alors qu'il était pret a en découdre physiquement et a du etre retenu par ses joueurs! fonseca a pris 9 mois pour avoir collé son front sur celui de l'arbitre, je m'en remets toujours pas

OM : Nicolas Bosshardt, le coup de coeur de Benatia

2X en pro et déjà 60 M/€???

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

moins 5 millions qui sont des bonus a voir quel genre de bonus

Officiel : Robinio Vaz a signé à l'AS Roma

meme avec ca c'est largement au dessus de marseille ou marseille ne sort aucun joueur le groupe pros de lyon c'est 10 joueurs du centre de formation dc ya meme pas debat

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading