Le mercato à +70ME de l'OL choque ce journaliste

OL06 oct. , 15:00
Malgré des moyens très limités et de nombreuses ventes cet été, l’OL a tout de même réussi à se bâtir une équipe compétitive durant le mercato. Une prouesse de la part de Matthieu Louis-Jean et de Paulo Fonseca.
Avec 106 millions d’euros de vente et 36 millions d’euros d’achats, l’Olympique Lyonnais a réalisé un bénéfice énorme de l’ordre de 70 millions d’euros lors du dernier mercato estival. Une nécessité absolue pour garder le club en Ligue 1 après le premier passage manqué de la part de John Textor devant la DNCG. Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca ont été contraints de construire leur effectif avec des moyens très limités et ils ont réussi l’exploit de bâtir une équipe compétitive, misant sur des jeunes joueurs encore méconnus tels que Tyler Morton, Pavel Sulc, Dominik Greif, Ruben Kluivert ou encore Alfonso Moreira et Adam Karabec.
Quatrième de Ligue 1 à la trêve, l’OL impressionne en ce début de saison et ce n’est pas la défaite contre Toulouse dimanche après-midi qui va tout remettre en question. Le journaliste Florian Gazan a notamment fait part de sa surprise devant le début de saison lyonnais et face à la qualité des recrues des Gones. « La construction du but de l'OL à une touche de balle, j'ai cru qu'il avait été marqué par le PSG tellement ça y ressemblait. On parle du mercato réussi de l'OM mais celui de l'OL, moins ronflant, c'est quelque chose aussi » s’enthousiasme le journaliste de RTL, très agréablement surpris par le début de saison de l’Olympique Lyonnais. Il y a de quoi, car malgré la défaite contre le TFC dimanche au Groupama Stadium, le club rhodanien a parfaitement réussi son début d’exercice 2025-2026 avec 15 points pour seulement deux défaites en Ligue 1 et 6 points sur 6 possibles en Europa League. De quoi saluer à juste titre le travail réalisé par Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean depuis cet été.

