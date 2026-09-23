EdF : Zinedine Zidane révèle ses quatre capitaines

EdF : Zinedine Zidane révèle ses quatre capitaines

Equipe de France23 sept. , 16:30
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Zinedine Zidane avait confié en conférence de presse qu’il ne souhaitait pas simplement s’appuyer sur un capitaine, mais également sur trois vice-capitaines. On connaît l’identité des joueurs en question.
L’équipe de France est entrée dans une nouvelle ère avec la nomination de Zinedine Zidane, dont le premier rassemblement a démarré ce lundi afin de préparer les quatre matchs de Ligue des Nations contre la Turquie, l’Italie et la Belgique deux fois. La première liste de Zinedine Zidane était fortement attendue, et tout le monde a maintenant hâte de découvrir son premier onze de départ. Sauf s’il est forfait -il ne s’est pas entraîné mardi en raison de symptômes gripaux-, Kylian Mbappé sera capitaine en Turquie.
Le flou entourait en revanche l’identité des vice-capitaines, alors que Zidane a fait savoir devant la presse qu’il voulait s’appuyer sur un groupe élargi de quatre capitaines. L’Equipe révèle ce mercredi les choix de l’ex-entraîneur du Real Madrid. Selon le quotidien national, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot et Jules Koundé seront les trois autres capitaines de l’équipe de France pendant ce rassemblement. Ce statut n’est pas étranger à Koundé, qui faisait déjà partie des vice-capitaines sous Didier Deschamps. En revanche, ce n’était pas le cas de Rabiot et de Dembélé.

Lire aussi

EdF : Zidane vole une idée de Luis EnriqueEdF : Zidane vole une idée de Luis Enrique
La question est maintenant de savoir si ce quatuor sera installé sur le long terme, ou si la hiérarchie sera amenée à évoluer en fonction des présents et des absents. On rappelle qu’Aurélien Tchouaméni ne fait pas partie de la liste pour ce premier rassemblement, car il revient tout juste de blessure avec le Real Madrid. L’ancien Monégasque était le vice-capitaine désigné par Didier Deschamps ces dernières années derrière Kylian Mbappé. On connaît en tout cas les joueurs sur lesquels Zinedine Zidane souhaite en priorité s’appuyer pour faire passer ses messages auprès du groupe et on peut donc deviner que Mbappé, Dembélé, Rabiot et Koundé seront tous les quatre des titulaires en puissance dans l’esprit du nouveau sélectionneur.
Articles Recommandés
Lol Retrouve Lom Sur Une Piste Saoudienne
OL

L’OL retrouve l’OM sur une piste saoudienne

Edf La Compo Probable De La France En Turquie
Equipe de France

EdF : La compo probable de la France en Turquie

Om Genesio A Ete Trop Loin Mccourt Debarque En Furie
OM

OM : Genesio a été trop loin, McCourt débarque en furie

Endrick
OL

Le Brésil envoie Endrick à l'OL

Fil Info

23 sept. , 18:10
L’OL retrouve l’OM sur une piste saoudienne
23 sept. , 17:50
EdF : La compo probable de la France en Turquie
23 sept. , 17:30
OM : Genesio a été trop loin, McCourt débarque en furie
23 sept. , 17:00
Le Brésil envoie Endrick à l'OL
23 sept. , 16:00
Vente du club, son transfert à l'OM est annulé
23 sept. , 15:30
Raphinha à Tottenham, De Zerbi a osé
23 sept. , 15:00
EdF : Zidane vole une idée de Luis Enrique
23 sept. , 14:30
Real : Mourinho tranche pour Vinicius, le message est clair
23 sept. , 14:00
OM : McCourt avait promis à Genesio de garder les stars

Derniers commentaires

Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or

t'es obligé de me répondre le troll? tu expliquais hier qu'il fallait pas me répondre le donneur de leçons, tu as déjà oublié? Aucun copié collé ! c'est pas de ma faute, si ca te fais rager qu'on rappelle que ton mboulard a encore été nul dans un gros match ce week end :) Sinon pour ta liste, interdite par la loi, imaginaire, y'a que des mythomanes compulsif dans ton genre pour la voir ! ca n'existe pas dans monde réel, le ministère de l'intérieur ne communique pas cela mdr

OM : Genesio a été trop loin, McCourt débarque en furie

Le rigolo lyonnais de service qui regarde vers Marseille alors que son club croule sous les dettes et finira dans le Rhone jusqu'à son embouchure dans le 13.

Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or

SI c'est le meilleur pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de liga? Pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de la LDC.? Pourquoi encore un autre joueur a été à sa place meilleur joueur de la coupe du monde? Le dernier soulier d'or c'est kane footix COmme quoi, il est juste le meilleur dans ta tete de haineux anti psg !! Il serait au psg tu expliquerais que c'est un tocard :)

EdF : La compo probable de la France en Turquie

Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol

Real : Mbappé est faible contre les gros, il prend cher

"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading