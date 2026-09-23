EdF : Zinedine Zidane révèle ses quatre capitaines

Zinedine Zidane avait confié en conférence de presse qu’il ne souhaitait pas simplement s’appuyer sur un capitaine, mais également sur trois vice-capitaines. On connaît l’identité des joueurs en question.

L’équipe de France est entrée dans une nouvelle ère avec la nomination de Zinedine Zidane, dont le premier rassemblement a démarré ce lundi afin de préparer les quatre matchs de Ligue des Nations contre la Turquie, l’Italie et la Belgique deux fois. La première liste de Zinedine Zidane était fortement attendue, et tout le monde a maintenant hâte de découvrir son premier onze de départ. Sauf s’il est forfait -il ne s’est pas entraîné mardi en raison de symptômes gripaux-, Kylian Mbappé sera capitaine en Turquie.

Le flou entourait en revanche l’identité des vice-capitaines, alors que Zidane a fait savoir devant la presse qu’il voulait s’appuyer sur un groupe élargi de quatre capitaines. L’Equipe révèle ce mercredi les choix de l’ex-entraîneur du Real Madrid. Selon le quotidien national, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot et Jules Koundé seront les trois autres capitaines de l’équipe de France pendant ce rassemblement. Ce statut n’est pas étranger à Koundé, qui faisait déjà partie des vice-capitaines sous Didier Deschamps. En revanche, ce n’était pas le cas de Rabiot et de Dembélé.

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La question est maintenant de savoir si ce quatuor sera installé sur le long terme, ou si la hiérarchie sera amenée à évoluer en fonction des présents et des absents. On rappelle qu’Aurélien Tchouaméni ne fait pas partie de la liste pour ce premier rassemblement, car il revient tout juste de blessure avec le Real Madrid. L’ancien Monégasque était le vice-capitaine désigné par Didier Deschamps ces dernières années derrière Kylian Mbappé. On connaît en tout cas les joueurs sur lesquels Zinedine Zidane souhaite en priorité s’appuyer pour faire passer ses messages auprès du groupe et on peut donc deviner que Mbappé, Dembélé, Rabiot et Koundé seront tous les quatre des titulaires en puissance dans l’esprit du nouveau sélectionneur.