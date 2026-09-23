Raphinha à Tottenham, De Zerbi a osé

Raphinha à Tottenham, De Zerbi a osé

Premier League23 sept. , 15:30
parEric Bethsy
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Passé par Leeds United, Raphinha a eu l’opportunité de revenir en Premier League cet été. Tottenham et les autres cadors anglais se sont manifestés, sans succès puisque le Brésilien a juré fidélité au FC Barcelone.
Le FC Barcelone n’a plus à s’inquiéter pour la pointe de son attaque. Affaiblis après les départs de Robert Lewandowski et de Ferran Torres, et privés de Julian Alvarez retenu par l’Atlético Madrid, les Blaugrana peuvent compter sur Raphinha. Hansi Flick a eu l’idée géniale de placer son ailier dans l’axe. Résultat, l’entraîneur du Barça découvre un buteur particulièrement efficace et totalement compatible avec sa philosophie de jeu. Le Brésilien paraît tout simplement inarrêtable avec ses 14 buts et 3 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues. De quoi donner des regrets à ses nombreux admirateurs.
Cet été, Raphinha était effectivement courtisé en Arabie Saoudite et en Angleterre. Le média TEAMtalk affirme que tous les cadors de Premier League s’intéressaient à l’ancien joueur de Leeds United, à commencer par Tottenham, le prétendant le plus déterminé sur ce dossier. Le manager des Spurs Roberto De Zerbi était apparemment fan du profil du Barcelonais. Malheureusement pour l’Italien, sa cible n’a jamais ouvert la porte cet été. Nommé capitaine par Hansi Flick, le nouvel avant-centre a juré fidélité au Barça. L’international brésilien va d’ailleurs prolonger son contrat de deux ans, soit jusqu’en 2030.

Raphinha veut finir au Barça

« Oui, je pense à prolonger, a récemment confirmé le joueur passé par Rennes à la RAC1. Quand j'ai renouvelé mon contrat, j'ai signé jusqu'en 2028 avec l'idée d'arriver jusqu'à 30 ou 31 ans et je ne savais pas dans quel état de forme je serais. Mais étant donné mon début de saison, je pense pouvoir jouer quelques années de plus. Je serais très content de prolonger mon contrat et, je l'espère, terminer ma carrière ici sans avoir à aller ailleurs. » Compte tenu des débuts de saison du Barça et de Tottenham, il est clair que Raphinha a pris la bonne décision.
Raphinha

Raphinha

BrazilBrésil Âge 29 Attaquant

Friendly International

2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives1
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Champions League

2026/2027
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La Liga

2026/2027
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Buts12
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
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Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol

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"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr

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Oui il foudroit un ballon d'or en faisant le mendiant dans les médias pour obtenir un titre que le nul Dembelé à gagner mdr Tu vis dans un monde parallèle ! ces deux dernières saisons Dembele c'est deux ldc et un ballon d'or ! et toi tu viens m'expliquer que le mec qui gagne rien le foudroit !!! MDR Chaque année ton Mboulard regarde Dembele marquer en demi et en finale de LDC !!! Dembele le fait en vrai, ton champion préferé le fait uniquement sur sa console :) Si t'es pas capable de voir que ses équipes sont déséquilibrés car Monsieur refuse de défendre, c'est que tu regardes pas les matchs footix ! Le PSG le remplace par Kvara et de suite l'équipe est plus équilibrée, il part au réal et c'est l'inverse !!! Toi a priori, tu regardes justes les stats et pas les martchs pour ne pas voir ce que tout le monde constate le footix : il marque plein de buts, car il pense qu'à ca, refuse de défendre et ses équipes sont lamentables car complètement déséquilibré avec un mec qui fait jamais les effots !! Va te branler sur du golf, les sports collectifs c'est clairement pas pour toi mr stats :)

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Attention au karma, tes pas a l'abri avec l'OL qui croule sous les dettes

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

"depuis quand on a pas les noms des gens qui font des delit et qui son mort?" parcequ'hormis un cas médiatisé, quand la famille des voyoux chialent, les noms ne sont jamais donnés abruti ! C EST LA LOI Mais toi tu as accès à des listes qui sont interdites par la loi !! T'es le roi des mythos mdr Genre tu penses que qq'un va croire que tu disposes dela liste de tous les noms des morts suite à un délit de fuite ! Alors que c'est strictement interdit et que le ministère de l'intérieur ne communique pas cela ! va voir un psychiatre et soigne ta mythomanie, c'est vraiment grave à ce niveau !!!

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