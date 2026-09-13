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Zidane va craquer, le Paris FC lance la propagande

Paris FC13 sept. , 14:30
parCorentin Facy
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Auteur de 10 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 avec Lorient l’an passé, Pablo Pagis réalise un excellent début de saison avec le Paris FC. Au point d’être pré-convoqué par Zinedine Zidane en équipe de France.
Du haut de ses 23 ans, Pablo Pagis connaît un sacré accélérateur de carrière ces derniers mois. Auteur d’une saison pleine en 2025-2026 avec 10 buts et 5 passes décisives sous les couleurs du FC Lorient, le natif de Montbéliard se montre avec le Paris FC. Même s’il n’a pas encore été décisif dans la capitale française, le fils de Mickaël Pagis confirme son énorme potentiel. De nouveau très en jambes face à l’OL samedi soir au Stade Jean-Bouin, l’ailier gauche d’1m80 a été pré-convoqué par Zinedine Zidane pour les quatre matchs à venir de Ligue des Nations, en attendant la liste définitive vendredi prochain à 18 heures.
Son coéquipier et capitaine Pierre Lees-Melou a continué la propagande pour la sélection de Pablo Pagis après le match nul face à l’OL, vantant les mérites et les qualités de l’attaquant parisien. « C’est fantastique, c’est magnifique. On est tous très content pour lui. Il le mérite entre sa saison dernière et ce début de saison. On espère le faire grandir encore plus. C’est un bon projet pour lui, un coach pour lui. On est très fiers de pouvoir l’aider à aller encore plus haut » se félicite l’ancien milieu de terrain de Brest. L’entraîneur parisien Liam Rosenior est lui aussi dithyrambique, évoquant face aux médias « un footballeur fabuleux ».

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La question est maintenant de savoir si Pablo Pagis sera jugé suffisamment prêt pour revêtir le maillot de l’équipe de France dès le mois de septembre. A Zinedine Zidane de trancher alors que la concurrence est colossale dans ce secteur de jeu avec Bradley Barcola, Rayan Cherki, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé. Des joueurs au CV bien plus étoffé que celui de Pablo Pagis, qui ne demande qu’à avoir sa chance pour faire ses preuves mais qui sait quoi qu’il arrive qu’il est suivi de près par le nouveau staff tricolore.
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