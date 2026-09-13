Un point contre l’OL, ça devient frustrant en Ligue 1

Le Paris FC a réalisé un très bon match samedi soir contre l’OL. Le match nul était même décevant pour le club francilien, qui affiche ses ambitions en Ligue 1, une semaine après avoir battu l’OM au Vélodrome.

Paulo Fonseca était venu au Paris FC pour obtenir le match nul, l’entraîneur portugais était donc satisfait à l’issue de la rencontre. Globalement dominé pendant 90 minutes, l’OL a subi la montée en puissance des Franciliens. Preuve que Lyon n’a pas été suffisamment entreprenant pour espérer une victoire, les coéquipiers de Pavel Sulc n’ont tenté qu’une seule frappe. Maxime Lopez était donc logiquement très frustré par le 0-0 de son équipe.

Même si l’OL est un club d’une dimension bien supérieure et une équipe qualifiée pour la coupe d’Europe, le Paris FC ne peut se contenter d’un match nul frustrant face à cet Olympique Lyonnais aux ambitions très limitées dans le jeu. Un discours très cash de la part de l’ancien Marseillais qui prouve que l’OL a failli au Stade Jean-Bouin.

« On a des regrets parce que je pense que sur le match, on a plus de situations qu’eux, on a plus proposé offensivement. Après, Lyon, ça reste une équipe solide, qui était invaincue comme nous. Ça reste une belle équipe. Cela ne fait que quatre journées. On a fait un super match. Quand on voit l’intensité, on peut faire mal à tout le monde. À la fin, on peut être fiers de nous » a lancé Maxime Lopez.

Un match nul face à l’OL, qui devrait être un bon résultat pour le Paris FC un an seulement après sa remontée en Ligue 1, laisse à présent de réels regrets au club francilien. La preuve aussi que la montée en puissance de l’équipe de Liam Rosenior se confirme. Après quatre journées de Ligue 1, les coéquipiers de Pierre Lees-Melou sont 3es du championnat en attendant les matchs de dimanche et notamment la réception par Lille de Troyes.