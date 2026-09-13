Le Mans - Lens : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)
Le Mans

Le Mans - Lens : Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

Ligue 113 sept. , 16:37
parHadrien Rivayrand
1
Ajouter comme source préférée sur Google
La composition du Mans : Hatfout - Voyer, Yohou, Boissé - Bretelle - Calodat, Bamba - Vercruysse, Bourabaa - Gueye, Mafouta.
La composition du RC Lens : Risser - Gradit, Antonio, Udol - Aguilar, Cuisance, Bulatovic, Skoras - Thauvin (cap), Édouard, Sima
Articles Recommandés
Psg Luis Enrique Ejecte Zabarnyi Et Cest Pas Fini
PSG

PSG : Luis Enrique éjecte Zabarnyi, et c’est pas fini

L1 Programme Tv Et Resultats De La 4e Journee 329162
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Lautre Gros Maillon Faible De Lol Denonce
OL

L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé

Troyes Maitrise Le Losc Prend La Tete De La Ligue 1
Ligue 1

Troyes maîtrisé, le LOSC prend la tête de la Ligue 1

Fil Info

13 sept. , 17:30
PSG : Luis Enrique éjecte Zabarnyi, et c’est pas fini
13 sept. , 17:11
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
13 sept. , 17:00
L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé
13 sept. , 16:54
Troyes maîtrisé, le LOSC prend la tête de la Ligue 1
13 sept. , 16:30
Monaco : Brunner fait une Guendouzi et s’explique
13 sept. , 16:17
Manchester United - Manchester City : Les compos (17h30 sur Canal+)
13 sept. , 16:00
PSG : Luis Enrique a un gros problème, le
13 sept. , 15:30
OM : Genesio bazarde l'Europa League et assume
13 sept. , 15:00
Un point contre l’OL, ça devient frustrant en Ligue 1

Derniers commentaires

OM : Genesio bazarde l'Europa League et assume

En CE seul le PSG a la carrure, les autres clubs sont des faire valoirs

OM : Genesio bazarde l'Europa League et assume

Et une C6 pour Lyon qouique ....c'est encore trop relevè

OM : Genesio bazarde l'Europa League et assume

Pour Marseille il faudrait un championnat et une coupe d europe avec Toulon Cannes hyeres cassis et la oui beau parcours. Quoi que ...on sait jamais.

L'autre gros maillon faible de l'OL dénoncé

Dèjà je ne supporte aucun club

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

C’est un Coach qui s’adapte très bien à ses effectifs et qui tire le Maximum de ses Joueurs tout ce que recherche OL actuellement Tactiquement c’est un Coach Moyen et il Supporte très mal la pression à 400K par mois ça fait Cher mais même si tu vire je suis pas sûr que tu trouvera mieux

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
54121440
9Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
10Troyes logo
Troyes
4411249-5
11Lens logo
Lens
33102651
12Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
13Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
14Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
15Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading