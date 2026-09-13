PSG : Luis Enrique a un gros problème, le

Déçu par deux des trois joueurs qui peuvent évoluer au poste d'arrière gauche, Luis Enrique manque de solution et pourrait se tourner vers le mercato pour régler ce problème de façon radicale.

Le PSG a réalisé un copieux mercato en ce qui concerne son animation offensive, qui a été révolutionnée mais semble toujours marcher aussi bien depuis le début de la saison. C’est en revanche en défense que les questions se posent. Matvey Safonov n’arrive pas à connaitre un match sans prendre de buts, et si le gardien russe n’est pas impérial, il est loin d’être le seul coupable.

Quand Marquinhos ou Pacho ne sont pas là, c’est clairement la panique dans l’axe. Et à gauche, il y a aussi un problème récurrent. Lucas Digne n’a clairement pas donné satisfaction à Luis Enrique, qui n’a pas non plus aimé les performances de Lucas Hernandez à ce poste selon L’Equipe. Seul Nuno Mendes trouve grâce à ses yeux, mais ce n’est pas suffisant pour une saison entière, d’autant qu’il est rare que le Portugais, au jeu très physique, enchaine les mois sans se blesser sérieusement.

L’idée de regarder pour trouver au mercato un arrière gauche capable de faire l’unanimité et de concurrencer Nuno Mendes n’est ainsi pas totalement écartée. Cela serait un véritable coup dur pour Lucas Digne, recruté cet été pour justement pousser le Portugais dans ses retranchements et donner des garanties sportives à son entraineur. Pour le moment, ce n’est pas le cas, même si l’international français pourrait avoir sa chance ce dimanche soir à Brest.

La défense doit être collective pour Alain Roche

En attendant, pour Alain Roche, il ne faut pas uniquement pointer du doigt la défense, et aborder ce problème plus collectivement. « Il y a une problématique collective aussi, il va falloir qu'ils se remettent tous à défendre. Il y a trop d'erreurs de concentration. Après avoir tout gagné, vécu deux ans pleins presque sans coupure, la remise en route est compliquée, je me mets à leur place. L'état d'esprit est bon mais à un moment, ça ne suffit pas », a lancé l’ancien défenseur du PSG et ancien consultant de Canal+, persuadé que Paris doit retrouver son unité dans tous les secteurs de jeu pour redevenir une machine à gagner.