L1 : LOSC-Troyes : les compos (15h sur Ligue 1+)

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Ligue 113 sept. , 14:11
parGuillaume Conte
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Derniers commentaires

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

regardes depuis qu'il est a lyon .. dans 60% des cas son premier changement est a la 75eme sinon c'est 1 a la 65eme 2 a la 75eme et des fois 1-2 entre la 85 et la 92eme ... c'est decidé a l'avance et a part si blessure c'est comme ca ... c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle notre effectif etait decimé en fevrier mars

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

le milieu et l'attaque etait clairement paumé .. et meme si je trouve le 442 losange relativement agreable ... il ne fonctionne vraiment que lorsqu'on a la possession de balle . la dans ce schema tous les joueurs étaient sur 10-15m ca se marchait dessus

OL : Bidstrup, le gros malaise à 10 ME de Lyon

J’adhère complètement à ton analyse. Trop peu ne parle de la dégringolade de Tolisso et Morton. Dans un 442, un milieu Nartey, Bistrup, Merah, Sulc aurait de la gueule et serait en tout cas dix fois plus dynamique que nos «  traine la grolle» actuels.

Maintien assuré, l’OM en Ligue 2 c’est impossible

Heureusement !!!! Ils ont le 2 ème budget de ligue 1 ....toutes autre places apres la 3 ème sera un échec.

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

mouiai je me souviens pas de bcp de ballon donné correctement a openda .. d'ailleurs chergui a passé son temps a le jeter dans tous les sens .. il ne pouvait pas jouer sans se faire demonter .. pour moi c'est fonseca le probleme .. quand sa tactique de match fonctionne c'est souvent assez agreable a regarder mais quand ca fonctionne pas c'est souvent une purge monumentale

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