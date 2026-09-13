OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

cela montre surtout que notre génial entraîneur ne sais pas réagir et changer de système pour contrer l'équipe adverse et mettre en valeurs ses attaquants.
Au début à Paris aussi il inquiétait les "experts" alors qu'il était sur un nuage a Lyon, et 6 mois plus tard il faisait taire toutes les critiques et finira par partir par la grande porte. Il lui faut de l'adaptation, 145M ou pas.
Cela montre aussi les limites de son niveau, ça fait relativiser.
Parle pas foot avec C:\remi il y capte pas plus au foot qu'à l'informatique 😅 lui expliquer les choses revient a pisser violent dans un violon.
Le problème c'est déjà de faire bloc mais aussi de faire comprendre à Mc Court que l'OM est en train de sombrer corps et bien et que s'il ne veut plus investir sa seule possibilité c'est de vendre le club.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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Fin du match sur ce score nul et vierge 🔚 Nos Gones ramènent un point de ce déplacement sur la pelouse du Paris FC 🤝🔴🔵 0-0 #PFCOL