OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

OL13 sept. , 8:40
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Buteur contre Auxerre et Fenerbahçe, Loïs Openda a certainement livré son match le moins abouti de la saison, samedi soir sur la pelouse du Paris FC (0-0). L’attaquant de l’OL est visé par les critiques.
Recrue phare de l’Olympique Lyonnais cet été, Loïs Openda a réalisé un excellent début de saison. L’attaquant belge prêté sans option d’achat par la Juventus Turin a notamment réussi à se mettre en évidence lors du barrage de Ligue des Champions contre Fenerbahçe avec un but inscrit en Turquie. Egalement buteur il y a une semaine face à l’AJ Auxerre au Groupama Stadium, l’ancien Lensois a tout raté ou presque sur la pelouse du Paris FC samedi soir à Jean-Bouin (0-0). Difficile à trouver, pas suffisamment juste techniquement et pas dangereux pour la défense parisienne, Loïs Openda n’a pas été épargné par Le Progrès.
« Lois Openda n’a guère pesé sur les débats. Il a également été averti à la 62e pour une poussette sur Kebbal. Le Belge, dur à trouver par ses partenaires, n’a gagné que 44 % de ses duels et dans des zones peu dangereuses. Il n’a pas pris l’axe, souvent coincé couloir gauche ou son association avec Abner a produit davantage de balles perdues que d’étincelles » regrette le quotidien régional, qui en fait son principal flop de la partie. Un constat partagé par L’Equipe qui lui a attribué un très mauvais 3/10, la pire note du match à égalité avec son compère offensif Ernest Nuamah, pas davantage en réussite.

Lire aussi

OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FCOL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC
L1 : Un point et rien de plus pour l’OL à ParisL1 : Un point et rien de plus pour l’OL à Paris
« Omniprésent contre Auxerre, l'attaquant a cette fois eu beaucoup de mal à se montrer, dans un match extrêmement fermé. Des prises de balle manquées, des remises ratées et pas la moindre occasion à se mettre sous les crampons » écrit le quotidien national au sujet de l’ancien attaquant du RB Leipzig. Autant dire que Loïs Openda devra rapidement oublier cette performance ratée dans la capitale française et retrouver le niveau qui était le sien depuis le début de la saison pour porter l’OL en attaque. Prochaines échéances pour le Belge et pour les Lyonnais : Anderlecht en Europa League puis Rennes en Ligue 1 avant la trêve internationale.
Articles Recommandés
Tv Lequipe Du Soir Change Tout La Raison Devoilee
TV

TV : L’Equipe du Soir change tout, la raison dévoilée

Liverpool Sans Pitie Avec Le Flop Barcola
Premier League

Liverpool sans pitié avec le « flop » Barcola

Asse Larsonneur Encore Pousse Vers La Sortie
ASSE

ASSE : Larsonneur encore poussé vers la sortie

Psg Aucun Defenseur Recrute Cet Hiver Letonnante Decision
PSG

PSG : Aucun défenseur recruté cet hiver, l’étonnante décision

Fil Info

13 sept. , 10:00
TV : L’Equipe du Soir change tout, la raison dévoilée
13 sept. , 9:30
Liverpool sans pitié avec le « flop » Barcola
13 sept. , 9:00
ASSE : Larsonneur encore poussé vers la sortie
13 sept. , 8:20
PSG : Aucun défenseur recruté cet hiver, l’étonnante décision
13 sept. , 8:00
OM : Richard et Lorenzi font bloc derrière Genesio et défient McCourt
12 sept. , 23:10
OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC
12 sept. , 22:59
Esp : La Real Madrid surclasse facilement le Rayo
12 sept. , 22:58
PL : L'impressionnant sans-faute d'Arsenal continue
12 sept. , 22:42
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Derniers commentaires

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

cela montre surtout que notre génial entraîneur ne sais pas réagir et changer de système pour contrer l'équipe adverse et mettre en valeurs ses attaquants.

Liverpool sans pitié avec le « flop » Barcola

Au début à Paris aussi il inquiétait les "experts" alors qu'il était sur un nuage a Lyon, et 6 mois plus tard il faisait taire toutes les critiques et finira par partir par la grande porte. Il lui faut de l'adaptation, 145M ou pas.

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

Cela montre aussi les limites de son niveau, ça fait relativiser.

OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC

Parle pas foot avec C:\remi il y capte pas plus au foot qu'à l'informatique 😅 lui expliquer les choses revient a pisser violent dans un violon.

OM : Richard et Lorenzi font bloc derrière Genesio et défient McCourt

Le problème c'est déjà de faire bloc mais aussi de faire comprendre à Mc Court que l'OM est en train de sombrer corps et bien et que s'il ne veut plus investir sa seule possibilité c'est de vendre le club.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
104310624
2Rennes logo
Rennes
104310853
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
4Paris logo
Paris
84220624
5LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
54121440
9Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
10Troyes logo
Troyes
4311147-3
11Lens logo
Lens
33102651
12Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
13Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
14Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
15Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading