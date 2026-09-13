OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

Buteur contre Auxerre et Fenerbahçe, Loïs Openda a certainement livré son match le moins abouti de la saison, samedi soir sur la pelouse du Paris FC (0-0). L’attaquant de l’OL est visé par les critiques.

Recrue phare de l’Olympique Lyonnais cet été, Loïs Openda a réalisé un excellent début de saison. L’attaquant belge prêté sans option d’achat par la Juventus Turin a notamment réussi à se mettre en évidence lors du barrage de Ligue des Champions contre Fenerbahçe avec un but inscrit en Turquie. Egalement buteur il y a une semaine face à l’AJ Auxerre au Groupama Stadium, l’ancien Lensois a tout raté ou presque sur la pelouse du Paris FC samedi soir à Jean-Bouin (0-0). Difficile à trouver, pas suffisamment juste techniquement et pas dangereux pour la défense parisienne, Loïs Openda n’a pas été épargné par Le Progrès.

« Lois Openda n’a guère pesé sur les débats. Il a également été averti à la 62e pour une poussette sur Kebbal. Le Belge, dur à trouver par ses partenaires, n’a gagné que 44 % de ses duels et dans des zones peu dangereuses. Il n’a pas pris l’axe, souvent coincé couloir gauche ou son association avec Abner a produit davantage de balles perdues que d’étincelles » regrette le quotidien régional, qui en fait son principal flop de la partie. Un constat partagé par L’Equipe qui lui a attribué un très mauvais 3/10, la pire note du match à égalité avec son compère offensif Ernest Nuamah, pas davantage en réussite.