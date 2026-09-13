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Monaco : Brunner fait une Guendouzi et s’explique

Monaco13 sept. , 16:30
parGuillaume Conte
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La célébration de Paris Brunner a été beaucoup moins belle que son but contre Strasbourg. L'attaquant de l'AS Monaco a tenté de s'en expliquer devant la polémique.
Auteur d’un but fantastique contre le RC Strasbourg, Paris Brunner a confirmé sa grande forme. Intenable dans les barrages de Conférence League, le jeune allemand a ainsi pu lancer sa saison. Par la suite, l’OM et le PSG en font les frais, avec une grosse présence athlétique et un sens du but très aiguisé. Cela s’est vérité contre Strasbourg ce samedi, dans un match où les Monégasques étaient mal embarqués. Brunner n’a demandé de l’aide à personne, et a logé une frappe de plus de 20 mètres dans la lucarne pour égaliser.

La célébration coupe-gorge, c'est le public qui a mal compris...

Dans la foulée de ce but, sa célébration a choqué. L’Allemand a fait le geste « silence, on ne vous entend plus » en s’adressant aux supporters strasbourgeois. Et devant les réactions du public, il a alors enchainé avec le geste de couper la gorge, et qui ne correspond plus vraiment à une célébration de joie. Même ses coéquipiers lui ont retenu les bras pour l'empêcher d'abuser avec ce geste peu recommandable.
Devant la polémique qui enfle face à geste peu recommandable, Paris Brunner a pris la parole pour s’expliquer. « Ils ont parlé de ma famille, de ma mère, de mon père. Je pouvais les voir. Après le but, il y a eu beaucoup d’émotions, surtout après un but comme celui-là. Je n’ai pas voulu être irrespectueux. C’était dans l’émotion. Je ne dirais pas que je regrette mais ce n’est pas le message que j’ai voulu envoyer. Il a été mal compris. Ce que j’ai voulu dire, c’est ‘quel but, c’est fini’», a lancé le joueur de l’ASM, qui estime donc que c’est le public qui l'a provoqué et a ensuite mal compris ce geste.
En théorie, si l’arbitre le mentionne dans son rapport d’après-match, Brunner peut être suspendu pour ce comportement provocateur et anti-sportif. Et Matteo Guendouzi l’a bien compris lors du récent OL-Fenerbahçe, le fait de recevoir des insultes depuis les tribunes n’excuse ensuite pas les mauvais gestes. Mais a priori, l’attaquant allemand ne risque pas grand chose. Luis Henrique l’avait réalisé devant les supporters et face à la caméra après son but dans le match face à l’OL en 2025, sans être inquiété des instances pour autant.
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