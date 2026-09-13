OM : Genesio bazarde l'Europa League et assume

L’effectif à la disposition de Bruno Genesio ne devrait pas permettre à l’entraîneur de l’OM de jouer sur plusieurs tableaux. L’ancien coach du LOSC pourrait être contraint de lâcher l’Europa League.

Et si la qualification de l’Olympique de Marseille pour l’Europa League était un cadeau empoisonné pour Bruno Genesio cette saison ? Le club phocéen a vécu un mercato estival historique, avec une cure d’austérité de tous les instants imposée par Frank McCourt. Les meilleurs joueurs de la saison dernière sont partis, de Greenwood à Aubameyang en passant par Medina, Rulli et Balerdi. Dans le sens inverse en revanche, aucun joueur n’est arrivé si ce n’est les retours de prêts. Bruno Genesio doit par conséquent composer avec un effectif ultra-limité.

« Il était conscient de la cure d’austérité prévue cet été, ça n’a jamais été un obstacle à sa venue. Par contre, il ne s’attendait pas à n’avoir aucune recrue » souffle son entourage dans L’Equipe, avant de poursuivre. Dans ces conditions, comment jongler au mieux entre la Ligue 1 et l’Europa League alors que se profile une semaine cruciale avec le déplacement à Besiktas puis la réception du PSG ?souffle son entourage dans L’Equipe, avant de poursuivre.

« Au début, on évoquait la possibilité d’enrôler des joueurs certes à moindre coût, pas très connus, encore à développer, mais qui auraient apporté des solutions. Ainsi, il y avait l’espoir d’aller chercher une place européenne en fin de saison » se désolent les proches de Bruno Genesio. Le quotidien national va plus loin, affirmant que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille doute réellement de la capacité de son effectif à être suffisamment fourni en qualité et en quantité pour lui permettre de jouer l’Europa League à fond.

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