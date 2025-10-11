Des millions venus d'Angleterre, l'OL met le champagne au frais

ICONSPORT_272028_0033

Malgré la belle vente de Georges Mikautadze en fin de mercato estival, l'Olympique Lyonnais a encore besoin de rentrer de l'argent dans les caisses. Un joueur issu du centre de formation pourrait aider les Gones sans les affaiblir sportivement.
Chaque mercato offre un dilemme difficile à l'Olympique Lyonnais : résorber sa dette au plus vite ou conserver une équipe compétitive pour finir dans le top 5 en Ligue 1. Malgré ses envies de jouer l'Europe la saison prochaine, l'OL a cédé aux sirènes de l'argent avec Georges Mikautadze. Le principal buteur lyonnais a été cédé à Villarreal à la fin du mois d'août. Plus de 30 millions d'euros sont rentrés dans les caisses mais Lyon doit désormais aborder les matchs sans vrai buteur. Ce scénario peut-il se répéter en janvier ou en juillet prochain ? Un ancien de la maison rhodanienne peut l'éviter. 

Lukeba fait craquer les cadors anglais

Ce joueur est Castello Lukeba. Parti de l'OL en 2023, le défenseur central français a fait son trou en Bundesliga avec Leipzig. Ses performances et son profil font saliver l'Angleterre. Selon le site Caughtoffside, un transfert de Lukeba en Premier League est hautement probable. Le joueur formé à Lyon est dans le viseur de Liverpool et de Chelsea. Les Reds en font le remplaçant naturel d'Ibrahima Konaté qui risque de partir libre en juin. Les Blues le voient comme un élément bien supérieur au duo Chalobah-Adarabioyo notamment.
L'OL se frotte les mains financièrement. En effet, le quatrième de Ligue 1 bénéficie d'un intéressement de 20% sur une plus-value future pour le joueur vendu 34 millions d'euros à Leipzig. La clause libératoire de Lukeba a été fixée à 90 millions d'euros par les Allemands. Une telle vente rapporterait 11,2 millions d'euros aux Lyonnais. Caughtoffside indique que la somme misée par Liverpool et Chelsea sera plus proche des 60 millions d'euros. Cela fait un gain potentiel de 5,2 millions d'euros pour l'OL. Toutefois, un duel pour Lukeba ne peut que faire grimper la note au mercato surtout avec Liverpool, plus habitué aux transferts à 90 millions d'euros qu'à 60 ces derniers mois.
C. Lukeba

C. Lukeba

FranceFrance Âge 22 Défenseur

Euro U21

Matchs5
Buts0
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Loading