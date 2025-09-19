ICONSPORT_268698_0314
Mikautadze

Lacazette demande à l’OL de récupérer Mikautadze

OL19 sept. , 19:30
parEric Bethsy
Contre sa volonté, Georges Mikautadze a dû quitter l’Olympique Lyonnais cet été. L’attaquant géorgien a accepté de rejoindre Villarreal pour équilibrer les finances de son club formateur. Un départ regrettable pour l’ancien Gone Alexandre Lacazette.
Alexandre Lacazette en était persuadé, Georges Mikautadze devait devenir son successeur à l’Olympique Lyonnais. L’attaquant parti libre à Neom (Arabie Saoudite) avait passé le relai au Géorgien juste avant la 1ère journée de Ligue 1. « Je le remercie parce qu'il m'a écrit un petit message avant le match (victoire 1-0 à Lens le 16 août), racontait l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam à beIN Sports. Il m'a dit en gros que c'était à mon tour d'écrire mon histoire avec Lyon. Je voulais le remercier pour ça. » A ce moment, les deux hommes étaient loin d’imaginer la suite.
Le club rhodanien, contraint d’enregistrer une grosse vente en fin de mercato pour tenir ses engagements auprès de la DNCG, pensait vendre Malick Fofana. Mais l’ailier belge n’a pas reçu d’offre à la hauteur de ses ambitions. C’est donc Georges Mikautadze qui a été poussé à Villarreal dans le cadre d’un transfert à 36 millions d’euros bonus compris. Un véritable sacrifice pour l’international géorgien qui n’avait aucune envie de quitter son club formateur pour la deuxième fois. Impressionné, Alexandre Lacazette a tenu à saluer son geste. « C'est très fort ce qu'il a fait, a applaudi le Général interrogé par L’Equipe. Accepter de partir pour sauver le club... J'espère qu'il fera de belles choses à Villarreal et qu'il pourra revenir à Lyon dans le futur. »

« Textor était arrogant comme un idiot » : Il est banni« Textor était arrogant comme un idiot » : Il est banni
OL : Textor a tué ce que Lyon avait de plus cherOL : Textor a tué ce que Lyon avait de plus cher
Si l’Olympique Lyonnais espère un jour récupérer Georges Mikautadze, il faudra d’abord rééquilibrer les comptes et réparer les dégâts causés par son ancien président John Textor. Alexandre Lacazette n’a pas souhaité commenter le bilan de l’Américain aux commandes du club. Mais on devine assez facilement son opinion. « J'ai mon avis et je préfère le garder pour moi », a esquivé le Français que l’on imagine remonté contre l’homme d’affaires.
OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Cet attentat encore sur Fofana..

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ils vont le blesser ces cons. Tranquille il y a turpin

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Triste le match pour le moment

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Tu radotes mon vieux. Je te pardonne, c est l âge.

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

ça sent la douille .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading