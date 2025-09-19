Lacazette demande à l’OL de récupérer Mikautadze

Contre sa volonté, Georges Mikautadze a dû quitter l’Olympique Lyonnais cet été. L’attaquant géorgien a accepté de rejoindre Villarreal pour équilibrer les finances de son club formateur. Un départ regrettable pour l’ancien Gone Alexandre Lacazette.

Je le remercie parce qu'il m'a écrit un petit message avant le match (victoire 1-0 à Lens le 16 août), racontait l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam à beIN Sports. Il m'a dit en gros que c'était à mon tour d'écrire mon histoire avec Lyon. Je voulais le remercier pour ça. » A ce moment, les deux hommes étaient loin d’imaginer la suite. Alexandre Lacazette en était persuadé, Georges Mikautadze devait devenir son successeur à l’Olympique Lyonnais . L’attaquant parti libre à Neom (Arabie Saoudite) avait passé le relai au Géorgien juste avant la 1ère journée de Ligue 1. «, racontait l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam à beIN Sports.» A ce moment, les deux hommes étaient loin d’imaginer la suite.

Le club rhodanien, contraint d’enregistrer une grosse vente en fin de mercato pour tenir ses engagements auprès de la DNCG, pensait vendre Malick Fofana. Mais l’ailier belge n’a pas reçu d’offre à la hauteur de ses ambitions. C’est donc Georges Mikautadze qui a été poussé à Villarreal dans le cadre d’un transfert à 36 millions d’euros bonus compris. Un véritable sacrifice pour l’international géorgien qui n’avait aucune envie de quitter son club formateur pour la deuxième fois. Impressionné, Alexandre Lacazette a tenu à saluer son geste. « C'est très fort ce qu'il a fait, a applaudi le Général interrogé par L’Equipe. Accepter de partir pour sauver le club... J'espère qu'il fera de belles choses à Villarreal et qu'il pourra revenir à Lyon dans le futur. »

Si l’Olympique Lyonnais espère un jour récupérer Georges Mikautadze, il faudra d’abord rééquilibrer les comptes et réparer les dégâts causés par son ancien président John Textor. Alexandre Lacazette n’a pas souhaité commenter le bilan de l’Américain aux commandes du club. Mais on devine assez facilement son opinion. « J'ai mon avis et je préfère le garder pour moi », a esquivé le Français que l’on imagine remonté contre l’homme d’affaires.