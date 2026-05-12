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La magouille à 126 ME de Textor, l’OL n'en revient pas

OL12 mai , 13:40
parGuillaume Conte
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Très mauvaise surprise pour Eagle Football Group, la société qui possède l'Olympique Lyonnais. De nouveaux écrits comptables effectués par John Textor sont apparus, et plombent encore plus les comptes.
L’Olympique Lyonnais a publié ses comptes du premier semestre de la saison 2025-2026 avec des bonnes nouvelles sur la gestion actuelle et le rétablissement de la situation, mais aussi une très mauvaise nouvelle. C’est forcément cette dernière qui fait les gros titres de la presse économique ce mardi, avec une dépréciation de 126 millions d’euros qui plombe totalement le résultat comptable de cette période. Cette dépréciation est liée au risque de défaut d’Eagle Bidco, désormais actionnaire majoritaire, dans une tendance qui laisse craindre que les dettes accumulées ne pourront jamais être récupérées par les investisseurs.

L'OL prêt à attaquer Textor ?

En conséquence, l’OL affiche un résultat opérationnel qui présente un déficit de 163 millions d’euros, soit 73 millions d’euros moins bien que l’année précédente. Mais sans cette dépréciation copieuse, le résultat financier opérationnel se montrait à -37,5 ME, ce qui est déjà beaucoup mieux que l’an dernier, et confirme que l’OL est sur la bonne voie. De même, son excédent brut d’exploitation (EBE) est passé de -46 ME à -2,2 ME, ce qui démontre une activité quotidienne du club proche de l’équilibre et un plan d’économie qui porte ses fruits.
Comptes OL 2025-2026
Il n’en reste pas moins que cette dépréciation de créances envoie un très mauvais signal, puisque le risque que ces dettes ne soient pas remboursées est désormais officiellement pris en considération. La perte comptable a ainsi été enregistrée mais il y a en plus de cela une découverte qui a eu le don d’agacer Eagle Football Group (ex-OL Groupe). « Le Groupe a découvert récemment que des tiers se prévalaient de garanties consenties, entre août 2023 et avril 2025, par la Société ou sa filiale OL SASU pour couvrir des obligations prises par les clubs Botafogo et Molenbeek (détenus par Eagle Bidco et liés à l’ancien dirigeant M. John Textor). Ces garanties n’étaient pas connues et n’avaient pas été reportées dans les comptes publiés les dernières années par la Société », a fait savoir OL Groupe dans un communiqué de presse de ce mardi.
Des dizaines de millions d’euros engagés au nom de l’OL pour couvrir les dépenses de Botafogo et Molenbeek et qui n’avaient donc surtout pas été reportés dans les comptes publics. Eagle Football Group laisse ainsi entendre qu’il est prêt à passer l’action pour contester cette dépense, et ne pas se faire avoir. « Le Groupe conteste la validité de ces engagements et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre ses intérêts », a bien fait comprendre la société qui gère l’Olympique Lyonnais.
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Derniers commentaires

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t'avales ?

L’OM bataille pour un international italien

Mais l om va pas ouvrir une casse avec tout ces vieux joueurs ..pffff

La magouille à 126 ME de Textor, l’OL n'en revient pas

Un crédit vous engage et doit être remboursé

L'OL et Lens s'arrachent un international algérien

On en reste bouche bée … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Julian Alvarez, le PSG lâche 150ME et sacrifie 3 joueurs

Barcola vaut pareil que ce joueur pour moi, fait pleinement partie du système Lucho donc aucun intérêt. Prendre un joueur de ce calibre il faut lui faire la place sinon c'est la mer2.

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