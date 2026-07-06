L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

L'OL n'est pas le PSG, la LFP refuse le report

OL06 juil. , 22:36
parCorentin Facy
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L’Olympique Lyonnais a demandé à la LFP s’il était possible de reporter son premier match de Ligue 1. L’instance n’a pas tardé et a déjà apporté une réponse négative au club rhodanien.
La programmation de la première journée de Ligue 1 a été dévoilée et pour l’Olympique Lyonnais, le déplacement à Toulouse a été casé le 22 août prochain. Une date qui n’arrange pas vraiment le club rhodanien, qui pourrait disputer son barrage de Ligue des Champions en milieu de semaine. En ce sens, l’OL a envoyé une demande à la LFP pour obtenir le report du match face à Toulouse, à condition bien sûr que Lyon passe le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions et se qualifie pour les barrages. L’OL a mis en avant l’aménagement du calendrier offert au Paris Saint-Germain la saison dernière pour pousser sa requête.
Mais les cadeaux d’avril ou de mai ne valent pas en août puisque la Ligue de Football Professionnel s’est fermement opposée au report de la première journée TFC-OL selon Hugo Guillemet, journaliste pour L’Equipe. « Mise à jour importante du dossier, avec le collègue Arnaud Hermant : cette demande a été refusée par la LFP, qui n’a donc pas tenu compte des arguments avancés par l’OL et n’a pas souhaité bouleverser son calendrier dès la 1re journée du Championnat » explique notre confrère. L’Equipe précise que pour la LFP, il n’était pas envisageable une seconde de proposer aux abonnés une « première journée à trou » alors que Ligue1+ a récupéré 100% des matchs. L’Olympique Lyonnais devra donc se débrouiller avec son calendrier, même en cas de qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, en jouant le 22 août contre Toulouse.
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occupes toi plutot des dires de ta meuf sénatrice du paraguay

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Figure-toi que Nasser avait demandé de reporter le match de la 1ère journée en 2025, et la demande a été rejetée par la LFP. https://uploads.disquscdn.com/images/a277157c22e35863736f53183cb9c719743f7ba1c5ed7eb64ac1eaedbaa8477c.png

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