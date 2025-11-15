michele kang fait un aveu etonnant sur les fans de l ol iconsport 268698 0244 398542

La DNCG fait toujours trembler l'OL

OL15 nov. , 18:30
parEric Bethsy
5
Rétrogradé administrativement en Ligue 2 cet été, l’Olympique Lyonnais était parvenu à annuler la décision en commission d’appel de la DNCG. Quelques mois plus tard, la situation économique du club rhodanien reste inquiétante et la direction avance dans le flou.
L’Olympique Lyonnais n’a pas intérêt à baisser sa garde. Malgré sa place en Ligue 1 sauvée en commission d’appel cet été, le club dirigé par Michele Kang reste sous la menace. Son directeur général Michael Gerlinger s’était montré transparent avant le coup d’envoi du match face au Paris Saint-Germain (2-3) dimanche dernier. « C'est toujours une situation difficile, avouait le dirigeant au micro de Ligue 1+. (…) Financièrement ça ne va pas super bien. » D’où la nécessité de se renforcer à travers de jolis coups comme l’attaquant du Real Madrid Endrick.
Reste à savoir si la DNCG validera le montant à dépenser pour cette opération. Pour le moment, l’Olympique Lyonnais avance dans le flou. Le rapport de Morningstar DBRS aurait pu éclaircir sa situation. Mais l’agence de notation a simplement annoncé jeudi qu’elle maintenait les notes de crédit du club sous surveillance avec « implications en développement ». En juillet dernier, l’Olympique Lyonnais avait déjà été placé sous ce même statut. Le problème vient du retard d’Eagle Football Group qui a dû reporter la publication de ses résultats annuels 2024-2025 au 30 novembre.

L'OL n'est pas fixé

La holding qui possède les Gones attend la finalisation d’un audit externe sur les flux financiers avec ses clubs. Freinée, l’agence de notation Morningstar DBRS ne peut pas confirmer le profil financier de l’Olympique Lyonnais, ni sa conformité aux demandes de la DNCG. C’est donc avec prudence que la direction aborde le mercato hivernal et ses discussions avec le Real Madrid, bien décidé à récolter un peu d’argent pour le prêt du jeune Brésilien en deuxième partie de saison.
5
Articles Recommandés
Jérémy Gélin
Rennes

Boycotté par la Ligue 1, il demande des explications

ICONSPORT_273039_0096
PSG

PSG : Bouaddi fait monter les enchères

ICONSPORT_273774_0007
Mondial 2026

CdM 2026 : L'Espagne à 99% au Mondial

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi

Fil Info

21:00
Boycotté par la Ligue 1, il demande des explications
20:30
PSG : Bouaddi fait monter les enchères
20:10
CdM 2026 : L'Espagne à 99% au Mondial
20:03
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi
20:01
CdF : Caen éliminé par une équipe de Régional 1
20:00
OM : Après les arbitres, l’UEFA s’acharne sur Marseille
19:30
Le Barça sort une enveloppe XXL pour un buteur
19:00
PSG : Le remplaçant idéal d’Hakimi proposé à Paris

Derniers commentaires

Greenwood pardonné, l’OM choque l’Angleterre

Quelle blague Greenwood, 1 but sur 5 dans sa carrière c'est un penalty, chiffre encore plus grand s'il les avaient tiré à ManU Mbappe, malgré tt ses buts, seulement 1 sur 8 est un penalty

OM : Après les arbitres, l’UEFA s’acharne sur Marseille

Tu veux dire que les meilleurs supporters seraient ceux qui applaudissent quand l'emir l'ordonne et ferment leur gueule quand l'emir l'ordonne ?

PSG : Le remplaçant idéal d’Hakimi proposé à Paris

Bah il a pris 7 ans en quelques lignes le gars....passé de 27 à 34 ans...🤪

OM : Greenwood obsédé par un retour en Angleterre

Vous comprenez rien C'est un vrai marseillais maintenant Il est capable de réciter tout l'alphabet en rotant

Greenwood pardonné, l’OM choque l’Angleterre

On parle de Greenwood quand même.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading