La DNCG fait toujours trembler l'OL

Rétrogradé administrativement en Ligue 2 cet été, l’Olympique Lyonnais était parvenu à annuler la décision en commission d’appel de la DNCG. Quelques mois plus tard, la situation économique du club rhodanien reste inquiétante et la direction avance dans le flou.

Malgré sa place en Ligue 1 sauvée en commission d'appel cet été, le club dirigé par Michele Kang reste sous la menace. Son directeur général Michael Gerlinger s'était montré transparent avant le coup d'envoi du match face au Paris Saint-Germain (2-3) dimanche dernier. « C'est toujours une situation difficile, avouait le dirigeant au micro de Ligue 1+. (…) Financièrement ça ne va pas super bien. » D'où la nécessité de se renforcer à travers de jolis coups comme l'attaquant du Real Madrid Endrick.

Reste à savoir si la DNCG validera le montant à dépenser pour cette opération. Pour le moment, l’Olympique Lyonnais avance dans le flou. Le rapport de Morningstar DBRS aurait pu éclaircir sa situation. Mais l’agence de notation a simplement annoncé jeudi qu’elle maintenait les notes de crédit du club sous surveillance avec « implications en développement ». En juillet dernier, l’Olympique Lyonnais avait déjà été placé sous ce même statut. Le problème vient du retard d’Eagle Football Group qui a dû reporter la publication de ses résultats annuels 2024-2025 au 30 novembre.

L'OL n'est pas fixé

La holding qui possède les Gones attend la finalisation d’un audit externe sur les flux financiers avec ses clubs. Freinée, l’agence de notation Morningstar DBRS ne peut pas confirmer le profil financier de l’Olympique Lyonnais, ni sa conformité aux demandes de la DNCG. C’est donc avec prudence que la direction aborde le mercato hivernal et ses discussions avec le Real Madrid, bien décidé à récolter un peu d’argent pour le prêt du jeune Brésilien en deuxième partie de saison.