Endrick

OL : C’est promis, Endrick ne fera pas de caprice

Sauf revirement de situation, l’Olympique Lyonnais s’apprête à accueillir Endrick en prêt pour la deuxième partie de saison. Le club rhodanien pourra s’appuyer sur ses qualités d’avant-centre et sur son état d’esprit irréprochable au sein d’un vestiaire.
La trêve internationale doit être pénible pour Endrick. Pendant que la grande majorité de ses coéquipiers s’illustrent avec leurs sélections respectives, l’attaquant du Real Madrid a tout le temps de penser à sa situation. Le Brésilien a perdu sa place en Seleção à cause de son temps de jeu très limité dans la capitale espagnole. Cette saison, Xabi Alonso ne lui a offert qu’une petite apparition de 11 minutes contre le FC Valence (4-1) le 1er novembre dernier.
Endrick n’entre manifestement pas dans les plans de l’entraîneur madrilène qui ne l’aidera pas à regagner les faveurs du sélectionneur Carlo Ancelotti avant la Coupe du monde 2026. C’est pourquoi l’international auriverde (14 sélections) a choisi l’Olympique Lyonnais pour se relancer en prêt cet hiver. Du côté de Lyon, le Merengue a repéré une place d’avant-centre titulaire totalement disponible. Le seul véritable spécialiste du poste Martin Satriano ne donne pas satisfaction et ne représentera pas un obstacle pour lui. Malgré son manque d’expérience, notamment dans le football européen, Endrick possède des qualités bien supérieures.

Sa qualité de frappe et sa capacité à prendre la profondeur devraient plaire à l’entraîneur Paulo Fonseca, tout comme son état d’esprit irréprochable. Le média Olympique-et-lyonnais, qui s’est effectivement renseigné sur le jeune talent de 19 ans, parle d’un joueur qui n’a jamais posé problème dans le vestiaire du Real Madrid alors que sa frustration aurait pu l’inciter à créer des tensions. Y compris la saison dernière lorsque ses 7 buts en 37 apparitions avaient laissé entrevoir un beau potentiel. A priori, le club rhodanien ne sera pas confronté à d’éventuelles caprices de star.
