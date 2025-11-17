ICONSPORT_277284_0164

Ce journaliste de L'Equipe du Soir déteste l'OL, Lyon se révolte

En critiquant Rayan Cherki après la victoire de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan dimanche soir, Grégory Schneider a provoqué la furie des supporters de l’OL, lesquels ont volé au secours de leur ancienne pépite.
Titulaire contre l’Ukraine jeudi soir, Rayan Cherki était sur le banc pour le déplacement en Azerbaïdjan, un match pour lequel Didier Deschamps a changé l’intégralité de son onze titulaire. Le milieu offensif de Manchester City est entré en fin de match, sans avoir vraiment le temps de se mettre en évidence. En revanche, un joueur avec lequel il risque d’être en concurrence pour une place dans la liste à la Coupe du monde a marqué des points dimanche. Il s’agit de Maghnes Akliouche, très remuant, juste techniquement et buteur sur un service parfait de Malo Gusto.
Le journaliste Grégory Schneider estime justement que le milieu offensif de l’AS Monaco a de l’avance sur Rayan Cherki en Bleus. « La différence de considération entre Cherki (remplaçant à City, joueur de Lyon avec les résultats modestes qui s'y attachent) et Akliouche (qui a porté l’AS Monaco en Ligue des champions, qui joue simple, qui mettait Cherki sur le banc lors des Jeux) m’émerveille » a ironiquement publié le journaliste de L’Equipe du Soir et de Libération. Un tweet qui a provoqué la furie des supporters lyonnais, lesquels ont été très nombreux à s’agacer de cette prise de position de Grégory Schneider et qui ont ainsi défendu leur ancien joueur Rayan Cherki.

La Team OL vole au secours de Cherki

« Vous avez le droit de préférer Akliouche mais pourquoi dénigrer Cherki ? Pourquoi ce dénigrement systématique quand il y a un lien avec l’OL ? Un supporter lyonnais vous a volé votre gouter quand vous étiez petit ? » s’interroge un internaute sur X. Un autre va dans le même sens. « Journaliste sportif… c’est triste, sans aucun clubisme mais réussir à faire passer Akliouche pour un meilleur joueur c’est fort ». D’autres supporters lyonnais sont eux aussi exaspérés.
« Grégory c’est bon il faut passer à autre chose. As-tu pensé à la sophrologie ? Pour ton bien il faudra un jour que tu arrives à passer outre ta haine de ce club. Ça commence à se voir », « Je ne vois pas pourquoi des gens tentent de débattre avec @SchneiderGrgory là dessus... Cherki est Lyonnais, donc ce pseudo journaliste (mais vrai pilier de bar) a forcément un avis complément pété sur le joueur, guidé par sa haine habituelle et toujours aussi conne de l’OL » ou encore « Moi ce qui m'émerveille c'est votre acharnement (malsain) pour vomir sur tous ce qui est où a été lyonnais...Vous êtes pathétique… » peut-on lire sur X, où Grégory Schneider est définitivement rangé dans la catégorie des journalistes anti-OL par les supporters du club rhodanien.
