A Lyon, on ne comprend pas l’arbitrage

Eternel débat sur l'arbitrage, avec notamment l'étonnement de suiveurs de l'OL de voir que les rouges ne peuvent pas plus que ça sur certaines situations.

Nouveau succès 1-0 pour l’OL cette saison, avec cette fois-ci une victoire sur le plus petit des scores sur le terrain de Lille. De quoi entretenir une bonne dynamique simplement interrompue par la défaite à Rennes, sans quoi les Lyonnais connaitraient un parcours parfait. Les matchs de joueurs de Paulo Fonseca sont serrés, et il y a toujours à redire sur les évènements des rencontres.

Et quelques semaines après le fameux rouge de Tyler Morton à Rennes, les suiveur de l’OL sont mécontents. La cause ? Juste avant la pause, Ayyoub Bouaddi a réalisé un gros tacle sur Clinton Mata, récoltant un carton jaune bien mérité. Qui aurait pu être rouge selon les supporters lyonnais, pour qui le milieu de terrain lillois n’a pas du tout maitrisé son geste. Un vaste débat car, contrairement à Morton, Bouaddi avait au moins le mérite de jouer le ballon, ce que l’Anglais n’a pas tenté de faire en Bretagne.

Qu’est-ce Landreau répondra à Morton pour lui justifier son rouge à Rennes et expliquer que le Lillois n’en prenne pas ici sur une faute beaucoup plus dangereuse? - Jérémy Lopez

En tout cas, pour Jérémy Lopez, l’un des médiatiques des supporters de l’OL, son club n’est pas arbitré de manière uniforme. « Qu’est-ce Landreau répondra à Morton pour lui justifier son rouge à Rennes et expliquer que le Lillois n’en prenne pas ici sur une faute beaucoup plus dangereuse? L’arbitrage français est une farce. Surtout quand il concerne l’OL », a dénoncé l’acteur fan de l’OL, pas forcément connu son objectivité.

Mais un match est long, et par la suite, ce sont les Lyonnais qui ont pu souffler un bon coup quand Malick Fofana a vu jaune pour une grosse faute pour couper une contre-attaque, avec un risque de blessure pour son adversaire. Cela fait partie des aléas d’un match, que chaque supporter pourra refaire différemment. Mais nul doute que la victoire des Lyonnais à Lille aidera à relativiser ces décisions arbitrales qui font toujours parler.