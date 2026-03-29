Tout s’écroule à l’OL, la vérité explose

L’OL a du mal depuis quelques semaines et le club rhodanien pourrait finir par tout perdre. Plusieurs éléments expliquent les maux lyonnais actuels et ces derniers devront être rapidement réglés.

Au début de saison, les ambitions de l’ OL ont été largement revues à la baisse. Peu imaginaient les Gones capables de lutter pour les places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions. Mais les troupes de Paulo Fonseca ont déjoué les pronostics et occupent actuellement la 4e place de Ligue 1 . Un bon classement dû à une très bonne dynamique en début d’année 2026. Mais voilà, depuis quelques semaines, tout va mal pour les Gones, qui enchaînent les défaites et les désillusions. L’OL va devoir rapidement régler ses problèmes actuels, sous peine de gâcher tout le travail accompli.

L'OL, c'est grave docteur ?

Plusieurs éléments peuvent expliquer la dynamique actuelle. On peut notamment évoquer l’aspect physique : les joueurs de Paulo Fonseca sont éreintés en raison d’un calendrier chargé et des nombreuses compétitions à gérer, d’autant plus que l’effectif n’a pas été construit pour cela.

Un autre aspect est également mis en avant par Olympique et Lyonnais, qui pointe du doigt la gestion mentale. Le média souligne notamment certains débordements de joueurs lyonnais, comme Nicolas Tagliafico. L’Argentin a été expulsé lors de ses deux dernières sorties avec l’OL. Patrick Grosperrin, qui accompagne des sportifs de haut niveau depuis plusieurs décennies, indique notamment à ce sujet :

« Ça passe de la bonne agressivité à de la brutalité. On le voit aussi à un degré moindre, avec un Corentin Tolisso qui discute et conteste beaucoup les décisions des arbitres. (...) Les spirales se sont inversées. Le début de saison s'est bien passé, puis il y a l'entorse de Malick Fofana, d'autres pépins...

La fatigue s'accumule, mais ça tient, jusqu'à un certain moment. L'enthousiasme et la fraîcheur se dégradent et là, les actions qui tournent dans le bon sens, comme par hasard, ne sont plus en ta faveur, analyse le préparateur mental. Mécaniquement, cela engendre de la nervosité, moins de sérénité aussi ».

Cette trêve internationale devra avoir eu l’effet escompté, avec du repos physique mais aussi mental. Au staff de gérer les choses du mieux possible en montrant l’exemple. Car si Paulo Fonseca a calmé ses nerfs, ce n’est pas vraiment le cas de ses adjoints Jorge Maciel et Nelson Duarte.

Récemment, l’OL a fait intervenir Olivier Magne et Raphaël Homat pour aider à la préparation mentale. On verra si tout cela a porté ses fruits dès le déplacement à Angers le 5 avril prochain en championnat. Les Gones ont absolument besoin de points pour continuer à espérer en cette fin de saison, alors que la concurrence fait plus que jamais rage pour le top 4 en Ligue 1.