Face au PSG, les Lensois se sentent intouchables

Lens21 févr. , 16:00
parEric Bethsy
2
Leader devant le Paris Saint-Germain après 22 journées de Ligue 1, le Racing Club de Lens pourrait remporter le deuxième titre de son histoire après celui gagné en 1998. Confiants, les héros de l’époque voient des points communs avec leur parcours.
La prudence et la modestie de Pierre Sage ne trompent personne. Malgré le discours de son entraîneur, le Racing Club de Lens peut bel et bien remporter le deuxième titre de champion de France de son histoire. Le premier, c’était en 1998 à l’époque où les coéquipiers de José-Karl Pierre-Fanfan formaient déjà un collectif soudé.
« Je sens cette même émulation, une vraie alchimie au niveau de l’esprit d’équipe, a comparé l’ancien défenseur central dans les colonnes du Parisien. Quel que soit le onze qui démarre, tout le monde se met au diapason et la dynamique est respectée. » A l’image de l'entraîneur sacré Daniel Leclercq, Pierre Sage a lui aussi créé un groupe armé pour aller au bout. En tant que capitaine des champions lensois, Jean-Guy Wallemme sent une force comparable chez l'actuel leader de Ligue 1.
« Au-delà du brin de réussite et de ce que Pierre Sage a su insuffler à son équipe en termes de convictions et de philosophie de jeu, j’ai le sentiment que les résultats permettent à Lens de s’appuyer sur un solide socle de confiance, a-t-il commenté. En plus, ils ont l’adrénaline et la motivation supplémentaire de ceux qui n’ont pas encore gagné. » Ces arguments s’ajoutent à ceux de leur ancien président Gervais Martel qui, dans un entretien accordé à L’Equipe en début de semaine, partageait déjà son optimisme.
L'impression que rien ne peut arriver à cette équipe
- Gervais Martel
« Quand on voit l'irrégularité du PSG et qu'on les reçoit (le week-end des 10-12 avril)... J'ai l'impression que rien ne peut arriver à cette équipe, commentait l’ex-président lensois. A chaque match, je vois un rouleau compresseur. Il manquait trois joueurs à notre défense au PFC (victoire 0-5) ? Ça ne s'est pas vu. Au milieu et devant, ils créent le danger dès qu'ils ont la balle. Cette équipe est homogène. (…) Je suis vachement confiant quand on voit la difficulté des autres, voire la médiocrité de certains. Pierre Sage me rappelle Daniel Leclercq, il est mesuré mais quelque chose me dit que s'il a un truc à dire, il ne se cache pas. » En tout cas, la méthode pourrait bien aboutir à un exploit.
2
