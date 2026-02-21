OM : Pavard au coeur d'une énorme polémique

Je pense pas que ce soit dans les plans de re-dépenser autant aussi rapidement 😅 Par contre plus il va se rappocher de la fin de son contrat, plus l'OL va lui faire des clins d'oeil, et il pourra toujours écrire son histoire avec l'OL à ce moment là 🙏 Il a encore de belles années devant lui
Ils sont allés beaucoup trop vite et trop fort il fallait renforcer l'équipe de ligue 2 avec 1 renfort par ligne (voir 5 ou 6 joueurs) au lieu de 19 joueurs nouveaux qui souhaitent tous être titulaires
Tape toi sur l'singe en regardant sa photo, y'a plus que ça que tu peux faire charlot
L’OM est quatrième : oui faudra 🤞 Retombées EL : Déjà 12M € sans compéter la suite + 50M en cas de qualif directe si LDC l’année prochaine. Donne moi (et en retirant les joueurs prêtes) ceux qui ont une valeur marchande importante (hors greenwood et Gouiri) ? Quand je parle de valeur marchande tu comprendras bien sûr que je parle de plus value vs achat ? La modestie ? On s’en est pris plein la gueule depuis deux ans alors laisse moi savourer de votre crise, je me régale !!!
T'as rien compris une fois de plus.....C'est pour mieux te chier dessus tocard
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading