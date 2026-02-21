OM : Pavard au coeur d'une énorme polémique

L’OM a sombré en Ligue 1 à Brest ce vendredi soir. La prestation de Benjamin Pavard a agacé les supporters et plusieurs observateurs de l’équipe phocéenne.

L’ OM semble incapable de retrouver son rythme et pourrait bien le payer très cher. Les hommes d’Habib Beye n’ont pas existé sur la pelouse du Stade Brestois, collectivement dépassés et perdus dans leurs repères. En défense, les Marseillais continuent de chercher leurs marques, à l’image de Benjamin Pavard, qui peine à se montrer utile au collectif olympien. Pour certains observateurs, comme Thomas Bonnavent, l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Inter manque d’engagement et donne l’impression de se moquer du monde.

Pavard en prend pour son grade

Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste n’a en effet pas mâché ses mots à l’encontre de l’international français : « Il se fout de tout le monde, Pavard. Après les caprices qu’il a faits sur Instagram et ses excuses après Lens… Il a dit qu’il allait tout donner, mais il se fait dépasser par tout le monde. Ce soir, son attitude est dramatique. Il vaut 600 000 euros par mois. Pavard, pour tout ce qu’il représente… Il devait sécuriser un chantier primordial pour De Zerbi. Il a le statut de champion du monde et d’Europe, mais il ne fait rien sur le terrain. »

Arrivé en prêt depuis l’Inter l’été dernier avec une option d’achat, Benjamin Pavard ne devrait vraisemblablement pas être conservé par l’OM. La direction phocéenne est clairement déçue par le rendement du défenseur français, qui n’a pas répondu aux attentes placées en lui lors de son arrivée.

Il lui reste néanmoins une saison à disputer et les Marseillais doivent impérativement retrouver un équilibre défensif solide pour éviter que la situation ne se détériore davantage. Chaque match devient crucial, et si l’OM ne parvient pas à stabiliser sa défense, les ambitions européennes et même nationales pourraient rapidement s’éloigner.