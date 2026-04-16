Il réclame 125 ME à l'OL, la vente de Lyon le fait halluciner

A l’heure où Botafogo réclame 125 millions d’euros à Lyon, le président du club brésilien Joao Paulo Magalhaes a réagi aux récentes informations concernant une possible vente de l’OL.

Le dossier de la vente de l’Olympique Lyonnais devrait animer les prochaines semaines dans la capitale des Gaules. Après avoir récupéré le contrôle opérationnel du club en juin 2025 au profit de John Textor, le fonds prêteur Arès se prépare à la prochaine étape. Une vente définitive du club à Michele Kang est à l’ordre du jour et permettrait à l’OL de définitivement sortir du « modèle Textor » et de sa multipropriété qui concerne également Botafogo.

Au Brésil justement, la possible vente de l’Olympique Lyonnais fait réagir. Le président du club brésilien Joao Paulo Magalhaes a notamment halluciné en voyant le club rhodanien en vente… dans les petites annonces de la presse anglaise. « C'est extrêmement désagréable de se retrouver dans les petites annonces en Angleterre: 'Je vends une voiture, je vends Botafogo et Lyon.' C'est une situation très pénible » a d’abord lancé Joao Paulo Magalhaes à CNN avant de poursuivre.

« C'est une procédure que l'administrateur judiciaire désigné par la justice anglaise doit accomplir pour mettre les actifs sur le marché, tenter d'obtenir des offres sur ces actifs et payer les créanciers de la meilleure façon possible. Nous avons maintenu le dialogue avec toutes les parties afin de garantir la protection de Botafogo » a lancé le président du club brésilien, qui reste lui sous le contrôle de John Textor en raison d’une décision judiciaire au Brésil.

Pour rappel, Botafogo est en conflit judiciaire avec l’OL après avoir porté plainte contre le club lyonnais en vue du recouvrement de dettes impayées à hauteur de 125 millions d’euros. Une plainte qui n’a aucune chance d’aboutir à une condamnation pour l’Olympique Lyonnais, comme l’ont expliqué à de multiples reprises les dirigeants rhodaniens dans les colonnes du Progrès. Pour RMC, une vente de l’OL à Michele Kang serait en tout cas « un gage de sécurité pour toute l’institution » afin de définitivement, sans doute, s’éloigner de John Textor et de tous les ennuis financiers que cela inclus.