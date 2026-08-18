Il l’annonce, Greenwood veut faire pleurer l’OL

Avec Talisca, Lukaku, Greenwood ou Asensio, le danger va venir de partout pour l'OL ce mardi soir. Mais c'est surtout l'Anglais, ancien joueur de l'OM, dont il faut se méfier.

C’était probablement l’adversaire que les Lyonnais voulaient par-dessus tout éviter. L’OL se disait déjà au début de l’été qu’il aurait fort à faire s’il tombait sur Fenerbahçe. Mais en plus de cela, et malgré ses difficultés à équilibrer ses comptes, le club d’Istanbul a recruté de façon impressionnante, se créant une véritable armada de stars. De quoi faire trembler l’OL.

Il y a un joueur bien placé pour parler de cette confrontation très attendue, et qui est le véritable choc de ces barrages. C’est Mathieu Valbuena, ancien joueur de l’OL, ancien joueur de Fenerbahçe également. Et Petit Vélo sait bien, comme il l’a confié à la télévision turque TRT Spor, qu’il y a un joueur qui sera particulièrement motivé pour cette rencontre.

« Je pense que le joueur clé capable de faire la différence dans ces deux matchs est Greenwood. Parce qu'il est un ancien joueur de Marseille et qu'il voudra particulièrement se montrer contre Lyon. De plus, c'est un joueur de très grande qualité technique. Il peut faire beaucoup de mal à Lyon dans les espaces ouverts », a livré le meneur de jeu qui n’a pas tout à fait terminé sa carrière à 41 ans. Il évolue en effet désormais en D2 maltaise, lui qui a pris ses aises sur la Méditerranée après des passages en Turquie, en Grèce et à Chypre.

Concernant le match de ce mardi soir, Mason Greenwood sera bien le principal danger du Fenerbaçe. Car si c’est Anderson Talisca qui est souvent à la finition, le match précédent face au Sturm Graz démontre déjà que l’Anglais a pris les commandes du jeu de la formation turque depuis son aile droite.