Canal+ va se pencher sérieusement sur l’OL

L'OL peut nourrir de belles ambitions cette saison. Le club sera de nouveau présent en Ligue Europa, avec la volonté de faire mieux que lors du précédent exercice.

À Lyon, tout va un peu mieux après une intense période de crise financière due à l'ère John Textor. Le club a retrouvé de la sérénité et sort d'une très belle saison. L' OL aurait même pu disputer la Ligue des champions, même s'il faudra finalement se contenter de la Ligue Europa. Lors du précédent exercice, les pensionnaires du Groupama Stadium avaient fait leur trou dans la compétition, allant jusqu'en huitièmes de finale. La phase de Ligue aura été parfaite, mais l'élimination face au Celta a laissé un goût d'inachevé.

L'OL au coeur d'un nouveau projet de Canal+

Les fans et les observateurs de l'OL auront de plus grandes attentes cette saison. Ils pourront d'ailleurs voir cela d'un peu plus près... Canal+ prépare en effet une série consacrée à la prochaine campagne européenne de l’Olympique lyonnais en Ligue Europa. L'occasion de voir l'équipe dans son quotidien au sein d'une compétition exigeante et séduisante. À noter que la section féminine du club rhodanien, OL Lyonnes, aura elle aussi sa série, intitulée L’Empreinte des Lyonnes, qui sera tournée autour de l'exercice 2026-2027 des joueuses de Jonatan Giráldez et qui sera disponible dès le mois de novembre.

L'Olympique Lyonnais débutera sa campagne en Ligue Europa face à Anderlecht le 16 septembre prochain. La dernière rencontre de la phase de Ligue aura lieu face au Bayer Leverkusen le 28 janvier. Le documentaire de Canal+ ira donc au minimum sur cette période, voire plus si les hommes de Paulo Fonseca vont plus loin dans la compétition. Ce sera bien l'objectif de Lyonnais qui possèdent sur le papier un très bel effectif et qui veulent de nouveau faire rêver leurs fans dans une grande compétition.