Chants antisémites et racistes, le Real Madrid risque gros

Il monte en pression... Il va pas tarder à se faire ban encore une fois... En faite, cette personne est très très faible
Le travail est fait, +5 c'est ce qu'il fallait viser ce soir. Beaucoup de belles choses.
Barcola a fait du barcola ce soir. Le jour où il devient finisseur il sera monstrueux, mais en attendant il reste frustrant
Depuis qu'il est parti du Real de Madrid... Tu l'annonce à l'OL, à chaque mercato... Pauvre trompette 🎺 Réponds Sergio stp
Bien entendu qu il fallait faire le job car le GA aura son importance et c est contre ce genre d equipe du chapeau 4 que ça peut faire la difference a la fin, cette annee faut etre dans les 3 premiers
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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Madrid fans outside the Bernabéu yesterday chanting: “Jew I see, Jew I kick. Spain is Christian, not Muslim,” while performing Nazi salutes. All while wearing the shirts of black, Muslim and migrant players on their backs. Racist, loud, and painfully stupid.