Chants antisémites et racistes, le Real Madrid risque gros

A l'occasion du match entre le Real Madrid et l'Inter, mardi soir à Santiago-Bernabeu, des supporters madrilènes ont entonné des chants antisémites et racistes. Javier Tebas, le patron de la Liga, a fait savoir qu'il avait alerté l'UEFA.

« Juif que je vois, juif que je frappe. L'Espagne est chrétienne, pas musulmane ». Ces chants ont été lancés par des supporters du Real Madrid autour du stade de la capitale espagnole, tandis que pendant la rencontre, des banderoles « Ceuta n'est pas à vendre, Ceuta sera défendue » étaient affichées. Une référence aux récents événements intervenus dans la ville autonome espagnole située sur la côte nord de l'Afrique, frontalière avec le Maroc. Des drapeaux marocains ont par ailleurs été brûlés à l'extérieur du stade. Ce n'est pas la première fois qu'une petite frange de supporters du Real Madrid se fait remarquer aussi tristement, mais du côté de la Liga, qui n'organise pas la Ligue des champions, on ne laissera pas passer. Répondant au quotidien sportif AS, Javier Tebas a été clair.

La Liga a prévenu l'UEFA

Pour le patron de la Liga, ces incidents antisémites et racistes ne peuvent pas rester impunis. « Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas de notre championnat, mais nous signalons tout incident survenant dans toutes les compétitions. Nous transmettrons les faits de mardi aux autorités compétentes », a prévenu Javier Tebas. De nombreux fans madrilènes exigent que leur club fasse le ménage au sein de ces supporters minoritaires mais très bruyants, rappelant que des textes de loi le permettaient. Au lendemain de ces incidents, le Real Madrid n'a pas officiellement réagi à ces scènes diffusées sur les réseaux sociaux qui ternissent pourtant l'image d'un club historique.

Du côté de l'UEFA, nulle réaction non plus, mais on ne doute pas que l'instance du football européen se penchera rapidement sur les événements autour du choc Madrid-Inter.