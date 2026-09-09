Le PSG pulvérise Bratislava et régale le Parc

Le PSG pulvérise Bratislava et régale le Parc

PSG09 sept. , 22:54
parClaude Dautel
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Pour son entrée en lice dans cette Ligue des champions 2026-2027, le Paris Saint-Germain n'a pas douté et a dominé (6-1) une faible équipe du Slovan Bratislava, avec notamment un triplé de Ferran Torres.
A la peine en Ligue 1, le PSG a retrouvé des couleurs ce mercredi soir à l'entame de la Ligue des champions. Opposé à l'équipe slovaque du Slovan Bratislava, c'est d'abord Ousmane Dembélé qui s'est mis en valeur en signant un doublé (17e et 23e), avant de devenir passeur décisif sur le premier des trois buts signés Ferran Torres (31e, 47e, 57e). Encore une fois la défense parisienne, largement remaniée, ne se montrait pas imperméable, puisque Camara réduisait le score (5-1, 58e). Safonov devait même réussir deux grosses parades afin d'éviter que Bratislava se relance un peu.

Le PSG n'a pas forcé son talent

Après l'heure de jeu, et en deux temps, Luis Enrique décidait de faire sortir plusieurs joueurs, et notamment Dembélé et Torres, estimant qu'il fallait donner du temps de jeu à tout le monde. Et, dans les ultimes instants, Fabian Ruiz participait au feu d'artifice en marquant le sixième et dernier but des champions d'Europe en titre (6-1,88e). À ceux qui commençaient à avoir des doutes, le Paris Saint-Germain a répondu de manière très forte, le PSG étant en tête de la phase de ligue de la Ligue des champions après une seule journée. Mais, on en saura réellement plus sur la valeur de PSG 2026-2027 lors de la deuxième journée de LdC avec un déplacement en Angleterre pour y affronter Manchester City.

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