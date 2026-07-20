Il brille au Mondial, l'OL craque pour ce défenseur

Tiens un desurCon bis🤣
Du coup, l'Italie va peut-etre arriver à ce qualifier
Ce riolo il est vraiment abjecte.. et comme beaucoup de pseudo journalistes sportif comme politique dailleur, a cote de la plaque. Merci a Deschamps pour avoir remis la france tout en haut apres le désastre domenech
Alors qu'es ce que Deschamps a foutre de son successeur vraiment ? En tout cas le Rigolo d RMC il peut toujours parlé il a jamais été acteur il a toujours et sera toujours spectateurs et vomira toujours son sal venins sur ceux qui font des choses et qui ont gagné le respect du plus grand nombre Deschamps n as pas de leçon a recevoir de ce rigolo...et je suis pas un pro Deschamps mais il faut reconnaître qu'apres 2010 il a remis le foot français a travers l equipe de France ses lettres de noblesse...bravo mr Deschamps et merci pour tout.. bonne chance pour la suite..
il ne partira pas
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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