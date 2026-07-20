Il brille au Mondial, l'OL craque pour ce défenseur

Titulaire indiscutable de la sélection sud-africaine au Mondial 2026, Ime Okon a peu de chances de rester à Hanovre cet été. Ses performances ont attiré l’oeil de plusieurs grands clubs européens, à commencer par l’OL.

Du haut de ses 22 ans, Ime Okon est un défenseur central peu connu du grand public en Europe. Joueur d’Hanovre en D2 allemande depuis un an après son arrivée en provenance de l’Afrique du Sud, il a tapé dans l’oeil de plusieurs observateurs lors de la Coupe du monde 2026. Titulaire indiscutable des Bafana Bafana en défense centrale, le natif de Johannesburg pourrait connaître un mercato bien plus agité que prévu. Alors qu’il ne semblait pas destiné à quitter Hanovre après seulement une saison en Allemagne, ses performances lors du Mondial américain pourraient lui permettre de découvrir un club d’un calibre supérieur.

Ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais a notamment été cité parmi les courtisans d’Ime Okon. Une tendance qui se confirme si l’on en croit les derniers éléments rapportés par le site Transferfeed. En effet, le média explique que l’Olympique Lyonnais, tout comme l’AS Monaco, font réellement partie des clubs qui souhaitent recruter Ime Okon lors de ce mercato estival. Des renseignements ont été pris dans ce sens afin de s’offrir le défenseur sud-africain de 22 ans. Il est toutefois encore trop tôt pour savoir où le joueur de 22 ans va évoluer la saison prochain car la source l’affirme : à ce stade, aucun club n’a formulé de proposition concrète à Hanovre pour le recrutement du défenseur formé au Randburg FC.

L'OL insiste pour Ime Okon

Pour l’Olympique Lyonnais, la venue d’Ime Okon n’aurait rien de vraiment étonnant et s’inscrirait parfaitement dans la politique instaurée par Matthieu Louis-Jean, Michele Kang et Michael Gerlinger depuis maintenant un an avec le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel pour des prix très raisonnables. Ime Okon coche toutes les cases puisque sa valeur marchande est estimée à seulement 2 millions d’euros. En plus de l’OL et de Monaco, plusieurs formations de MLS aux Etats-Unis suivent également le dossier. Reste maintenant à voir si Lyon attend des départs pour passer la seconde, car il faudra sans doute agir assez rapidement pour avoir une chance de rafler la mise dans ce dossier.