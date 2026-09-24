Décevant au Real, Cucurella accuse Mbappé

Décevant au Real, Cucurella accuse Mbappé

Liga24 sept. , 17:30
parGael Anger
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Le Real Madrid n'a pas vraiment réussi son début de saison. Marc Cucurella a bien une idée concernant le problème de l'équipe de José Mourinho, et cela concerne Kylian Mbappé.
Champion du monde avec l’Espagne, Marc Cucurella a connu un autre évènement cet été avec son transfert au Real Madrid. Quatre ans après son arrivée à Chelsea pour 65 millions d’euros, il a retrouvé la Liga pour 55 millions d’euros. Natif de Barcelone, ancien joueur de l’Espanyol et du Barça, l’arrière gauche n’a pas hésité une seule seconde.
Titulaire à chaque match, il n’est pourtant pas forcément le plus inspiré dans le jeu. Aucune passe décisive en cours pour le joueur révélé à Getafe, qui se contente souvent de défendre plus que d’attaquer. Voilà qui change de ses habitudes prises à Chelsea et surtout avec la Roja, où il avait un apport offensif énorme.
Dans un entretien à AS, Marc Cucurella donne une explication toute simple à ce début de saison moins convaincant de sa part. Les attaques vont tellement vite qu’il n’a pas le temps de proposer des solutions, de déborder et d’être servi.

Cucurella n'a pas le temps d'attaquer au Real

« Souvent, quand je veux attaquer, ils se déplacent tellement vite qu'ils ont déjà tiré et je n'ai pas le temps. Vinicius, Mbappé et Bellingham aiment beaucoup courir, et le temps que les défenseurs récupèrent le ballon, l'action est déjà lancée et on continue. Par exemple, c'est peut-être plus difficile pour nous, les latéraux, d'atteindre la ligne de but, car on manque de temps. Ils vont devoir s'adapter à notre style. Il y a peut-être des moments dans le match où l'on a besoin de plus de possession, de mieux contrôler le jeu, car cela donne aussi à toute l'équipe le temps de pénétrer dans le camp adverse. Si on perd le ballon, on est plus près. Ce sont des choses pour lesquelles, dans ce cas précis, on n'a quasiment pas eu de préparation cet été », a livré le défenseur espagnol, pas loin de demander à Kylian Mbappé et consorts de l’attendre un peu sur le terrain pour éviter que les lignes soient complètement distendues.
Un arrangement qui sera difficile à trouver lors de la trêve internationale, ou tous les joueurs sont sollicités par leur sélection. Mais nul doute que José Mourinho a bien remarqué que son équipe, trop souvent coupée en deux, ne pouvait pas jouer sur le fil tous les matchs sous peine de ne pas parvenir à bien attaquer, ni à bien défendre.
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explique le donc à ton Mboulard :)

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