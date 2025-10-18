OL : Une autre signature surprise à Lyon

S'il y a bien un poste sur lequel l'Olympique Lyonnais ne s'est pas raté, c'est celui de gardien. Le solide Dominik Greif impressionne et sa doublure Rémy Descamps a aussi montré un beau visage. Pourtant, un célèbre journaliste annonce que l'OL convoite un nouveau portier.

On dit souvent que pour réussir sa saison, un club doit mettre la main sur deux joueurs en priorité : un buteur efficace et un solide gardien de but. L' Olympique Lyonnais a déjà fait la moitié du travail avec Dominik Greif. Le longiligne slovaque rassure les supporters et Paulo Fonseca . Il est serein dans ses interventions, efficace sur sa ligne et très bon dans le jeu au pied. Un vrai atout défensif pour l'OL. Les Gones possèdent même un duo d'enfer au poste avec Rémy Descamps en numéro 2. L'ancien nantais avait été impérial sur les premiers matchs de la saison.

L'OL annoncé sur les rangs pour Meslier

Autant dire que Lyon peut oublier le poste de gardien au mercato. Une attitude logique avec Greif et Descamps, pourtant ce serait totalement l'inverse. Le journaliste Ekrem Konur, actif dans différents médias internationaux, affirme que l'OL se positionne officiellement sur Illan Meslier en vue du mercato de janvier. Âgé de 25 ans, le Français est sur le départ à Leeds où il est devenu numéro 3 dans la hiérarchie derrière le Gallois Karl Darlow...et l'ancien lyonnais Lucas Perri.

Ancien grand espoir du football français, le natif de Lorient a longtemps été une coqueluche des recruteurs européens qui lui promettaient un grand club. La folie Meslier renaît à trois mois du mercato. En effet, outre Lyon, le gardien est ciblé par huit clubs différents : Nice, le Celtic, le FC Séville, le Betis, le Torino, Anderlecht, le Club Bruges et l'AZ Alkmaar. L'intérêt lyonnais est plus que surprenant au vu du bon début de saison de l'OL défensivement. Le mystère Meslier risque de ne jamais être élucidé puisque le portier français est proche de conclure un transfert au Celtic Glasgow.