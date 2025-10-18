ICONSPORT_252551_0044

OL : Une autre signature surprise à Lyon

OL18 oct. , 8:20
parMehdi Lunay
1
S'il y a bien un poste sur lequel l'Olympique Lyonnais ne s'est pas raté, c'est celui de gardien. Le solide Dominik Greif impressionne et sa doublure Rémy Descamps a aussi montré un beau visage. Pourtant, un célèbre journaliste annonce que l'OL convoite un nouveau portier.
On dit souvent que pour réussir sa saison, un club doit mettre la main sur deux joueurs en priorité : un buteur efficace et un solide gardien de but. L'Olympique Lyonnais a déjà fait la moitié du travail avec Dominik Greif. Le longiligne slovaque rassure les supporters et Paulo Fonseca. Il est serein dans ses interventions, efficace sur sa ligne et très bon dans le jeu au pied. Un vrai atout défensif pour l'OL. Les Gones possèdent même un duo d'enfer au poste avec Rémy Descamps en numéro 2. L'ancien nantais avait été impérial sur les premiers matchs de la saison.

L'OL annoncé sur les rangs pour Meslier

Autant dire que Lyon peut oublier le poste de gardien au mercato. Une attitude logique avec Greif et Descamps, pourtant ce serait totalement l'inverse. Le journaliste Ekrem Konur, actif dans différents médias internationaux, affirme que l'OL se positionne officiellement sur Illan Meslier en vue du mercato de janvier. Âgé de 25 ans, le Français est sur le départ à Leeds où il est devenu numéro 3 dans la hiérarchie derrière le Gallois Karl Darlow...et l'ancien lyonnais Lucas Perri.
Ancien grand espoir du football français, le natif de Lorient a longtemps été une coqueluche des recruteurs européens qui lui promettaient un grand club. La folie Meslier renaît à trois mois du mercato. En effet, outre Lyon, le gardien est ciblé par huit clubs différents : Nice, le Celtic, le FC Séville, le Betis, le Torino, Anderlecht, le Club Bruges et l'AZ Alkmaar. L'intérêt lyonnais est plus que surprenant au vu du bon début de saison de l'OL défensivement. Le mystère Meslier risque de ne jamais être élucidé puisque le portier français est proche de conclure un transfert au Celtic Glasgow.
I. Meslier

I. Meslier

FranceFrance Âge 25 Gardien

Premier League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
psg luis campos a deniche une pepite tunisienne ambitieuse iconsport 268468 0324 398324
PSG

PSG : Luis Campos sur X, le compte qui affole les fans

ICONSPORT_272971_0221
OL

L'OL a son buteur vedette, c'est une surprise

G3fvHhtXoAAcJjb
Ligue 2

L2 : Bastia volé d'un but, ça commence à gronder

ICONSPORT_174699_0175
Equipe de France

EdF : Le pire ennemi de Deschamps devient son avocat

Fil Info

10:30
PSG : Luis Campos sur X, le compte qui affole les fans
10:00
L'OL a son buteur vedette, c'est une surprise
9:40
L2 : Bastia volé d'un but, ça commence à gronder
9:20
EdF : Le pire ennemi de Deschamps devient son avocat
9:00
ASSE : Il pardonne tout et va renvoyer les Verts en Ligue 1
8:40
L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme
8:00
PSG : Lucas Chevalier déjà remplacé par Safonov ?
23:40
City : Haaland l’a traité de gros, Cherki s’est vexé

Derniers commentaires

L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

Ton pschit ce sont les vols arbitrals sous l ere de Bielsa ?

L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

Qui s enflamme ?

L2 : Bastia volé d'un but, ça commence à gronder

Disparaissez du paysage français !

PSG : Lucas Chevalier déjà remplacé par Safonov ?

Ok il est pas top pour l'instant mais ca va le faire je pense .... donnaruma qd il est arrivé c t pareil ... et la en plus il a pas de bol la defense n'est pas exceptionnel beraldo c dur....

L'OM leader de Ligue 1, Marseille s'enflamme

Personne ne peut le prédire vu que l'OM n'a jamais réussi à tenir en L1 ET en Coupe d'Europe.....et encore moins avec la CDF au milieu, faut pas s'enfammer le début de saison est un peu en trompe l'oeil avec pas mal de réussite. Puis viendra la CAN et de potentiels blessures (Gouiri puis si Aubam.y passe vu son âge c'est possible) ca peut aller très vite

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading