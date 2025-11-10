En marge du match entre l'OL et le PSG, Michael Gerlinger a évoqué la situation financière du club désormais géré par Michele Kang. Et le DG de Lyon n'a pas masqué que le prochain mercato sera placé sous le signe des ventes.

L'OL doit toujours se serrer fort la ceinture

Sans citer le nom de l'attaquant brésilien du Real Madrid, pour qui le board lyonnais négocie durement, le DG de l'Olympique Lyonnais a tout de même rappelé que les caisses du club de la capitale des Gaules ne s'étaient pas miraculeusement remplies. « Sur une échelle de 1 à 10 du danger pour l'OL cet été, c’était 11. C'était extrêmement dangereux. On est très content d'être là aujourd'hui, en Ligue 1, et de jouer le PSG. Mais on a toujours beaucoup de choses à faire. C'est toujours une situation difficile, mais on est très content de ce qu'on a fait cet été. Sportivement, financièrement, on est sur le bon chemin (...) Financièrement ça ne va pas super bien donc il faut voir ce qu'on peut faire. Mais ce ne seront pas des transferts comme Malick Fofana, bien sûr que non », a précisé Michael Gerlinger.

Pour l'instant, sportivement, la formation de Paulo Fonseca tient encore à peu près le choc, même si la défaite face au PSG a sorti l'Olympique Lyonnais des places européennes. Mais il est clair que l'entraîneur de l'OL a tout de même besoin de renforts dans plusieurs secteurs de jeu, et notamment offensivement, la seule signature d'Endrick n'étant pas suffisante. A voir aussi qui va éventuellement quitter Lyon en janvier prochain, car l'OL ne pourra pas se contenter de départs de seconds couteaux afin de boucler le financement du prêt de l'attaquant brésilien.